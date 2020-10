Miskopen van Barcelona dwarsbomen transfer van Memphis Depay

Memphis Depay dinsdag op de training van Oranje. Beeld EPA

Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Barcelona heeft een omzet die richting een miljard euro gaat en is daarmee de rijkste club ter wereld. Probleem is dat de club ook pakhuizen vol geld uitgaf aan nieuwe, veelal geflopte spelers de laatste jaren, terwijl sterspeler Lionel Messi een megasalaris toucheert.

En dan is er zelfs voor Barcelona een grens, zoals die er voor alle Spaanse clubs is. ‘In 2013 is afgesproken door de Spaanse profclubs om niet meer uit te geven dan er binnenkomt zodat ze zoveel mogelijk schuldenvrij blijven’, legt Joris Evers uit. Hij is hoofd communicatie van LaLiga, het orgaan waarin de Spaanse profclubs zich hebben verenigd voor de organisatie van de twee hoogste profdivisies, maar ook om financieel verval tegen te gaan alsmede meer geld te genereren uit bijvoorbeeld tv-rechten.

Spaanse clubs hadden tot tien jaar geleden nog de naam makkelijk in grote schulden te geraken en daardoor spelers niet meer te kunnen betalen. Doordat LaLiga erop toeziet dat Spaanse clubs zich houden aan een vooraf vastgesteld maximum aan uitgaven is dat verleden tijd, wat de aantrekkingskracht van de competitie ten goede komt.

Salarissen en transfersommen

De budgetten worden jaarlijks opnieuw bepaald op basis van de bedrijfsresultaten van de laatste vijf jaar, vertelt Evers. Van dat budget moeten clubs alle sportieve zaken betalen, te weten salarissen en transfersommen van spelers en technische staf. ‘Hoe ze die verdeling precies maken moeten ze zelf weten, als ze maar binnen hun budget blijven.’

Verschil met de financiële waakhond van de Uefa, het Financial Fairplay, is dat zo op voorhand al kan worden toegezien op een gezonde bedrijfsvoering in plaats van achteraf.

Sinds kort is er bovendien een vernuftig, digitaal systeem bedacht om een en ander snel inzichtelijk te maken voor de bij LaLiga aangesloten clubs. Evers: ‘Clubs moeten alle uitgaven invoeren in een speciale LaLiga manager app en kunnen zo zien wat er nog van hun budget resteert. Het werkt een beetje als een voetbalmanagerspel.’

In het voorjaar is er een persconferentie waarin alle uitgaven openbaar wordt gemaakt. Daarna worden de nieuwe budgetten vastgesteld.

FC Barcelona, dat vooral door commerciële inkomsten de laatste jaren financieel enorm is uitgedijd, heeft een sportief budget dat groeide naar ruim 650 miljoen in 2019. Aan salarissen is de Catalaanse club evenwel het meeste kwijt van allemaal. Alleen Lionel Messi toucheert al ruim 100 miljoen euro per jaar. Geen club gaf ook meer geld uit aan transfersommen, sinds 2017 zo’n 800 miljoen euro.

De rem moest erop. Van elke transfersom die Barcelona ontving, kon maar de helft worden geherinvesteerd. Ook het salarishuis moet krimpen.

Ousmane Dembélé

De komst van de 26-jarige Depay was alleen mogelijk als er eerst een grootverdiener werd verkocht. Daarom werd onder meer reserve Ousmane Dembélé, drie jaar terug voor de lieve som van 130 miljoen aangeschaft, overal aangeboden. Manchester United leek toe te happen, maar de deal ketste af.

Zo greep trainer Ronald Koeman naast zijn gewenste, niet eens al te dure spits met wie hij bij Oranje zo fijn samenwerkte. Over een andere door Koeman aanbevolen Nederlandse aanwinst, Georginio Wijnaldum, hoefde niet eens te worden nagedacht.

Wel werd eerder Sergiño Dest van Ajax gekocht voor 25 miljoen euro (inclusief bonussen). Dest is zeven jaar jonger dan Depay en bovendien Amerikaans international. Dat kan van pas komen bij de internationale verkoop van de tv-rechten.

Barcelona probeert, noodgedwongen, iets duurzamer te denken, met als consequentie dat de selectie amper is ververst. Van het verouderde, maar nog steeds invloedrijke Spaanstalige blok (Busquets, Alba, Piqué, Messi, Suarez) werd vooralsnog alleen Luis Suarez geloosd.

Over drie maanden gaat de transfermarkt weer open. Probleem is dat Barcelona steeds meer op de centen moet letten. Door de aanhoudende coronacrisis loopt het alleen al aan recette zo’n 9 miljoen euro per wedstrijd mis. ‘De rijkste clubs worden het hardst getroffen’, zegt Evers. Daardoor zal LaLiga vermoedelijk competitiever worden.

Koeman zal desondanks moeten presteren. Er zijn in het voorjaar presidentsverkiezingen en de man die hem aanstelde, Josep Bartomeu, kan niet herkozen worden. Messi’s oude kameraden Xavi en Carles Puyol lopen zich warm om respectievelijk trainer en technisch directeur te worden.

Een trainer die wint, wordt niet snel ontslagen, weet Koeman. Hij zal dat voorlopig moeten bewerkstelligen zonder zijn geliefde spits.