Misbruikte turnster sleept Amerikaanse bond en olympisch comité voor de rechter

De winnares van drie olympische titels maakte in november bekend dat ook zij een van de vele slachtoffers is van Nassar. De oud-teamarts kreeg in januari een gevangenisstraf van meer dan 170 jaar opgelegd omdat hij zich had vergrepen aan Raisman en andere turnsters en er kinderporno bij hem thuis was aangetroffen.



De 23-jarige Raisman zegt dat de bond veel te laks met de signalen van misbruik is omgegaan. Daardoor kon Nassar ruim dertig jaar lang zijn gang gaan. Zelfs nadat hij in 2015 als bondsarts was ontslagen, verzuimde het comité de universiteit van Michigan te waarschuwen, waar hij nog steeds werkzaam was. Ook daar misbruikte hij tientallen turnsters.