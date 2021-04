Ministapje van Ajax richting de titel: gelijkspel tegen Utrecht

Edson Álvarez heeft de gelijkmaker voor Ajax gemaakt, 1-1. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de wedstrijd waarin Ajax het bedje wilde spreiden voor het titelfeest, trok FC Utrecht bruusk de lakens weg. Ajax wordt dit seizoen voor de 35ste keer landskampioen, maar door de 1-1 van donderdag krijgt de status van de titel komende zondag mogelijk de officieuze in plaats van officiële status.

Ajax, sowieso minder op dreef de laatste weken, voetbalde donderdag ruim een uur vrij beroerd tijdens het inhaalduel, afgelast vanwege de sneeuw in februari. De voorsprong op PSV en AZ, de tegenstander van zondag in Amsterdam, liep nochtans op naar twaalf punten, met nog vijf duels te spelen.

Als Ajax zondag wint van AZ en PSV verspeelt een dag eerder thuis tegen FC Groningen punten, dan is Ajax kampioen. Als Ajax en PSV allebei winnen, is de koploper officieus kampioen, want het doelsaldo is oneindig veel beter dan dat van PSV, en trouwens ook dan dat van AZ. Ajax heeft een positief saldo van 66, PSV 34, AZ 28.

‘We waren matig, in de organisatie en in balbezit’, zei trainer Erik ten Hag. ‘Het tempo lag te laag. Ons spel was onder de maat. Ik denk dat we te lang zijn blijven hangen in de euforie van de bekerwinst. Na rust was het een ander Ajax. De les is dat we twee goede helften moeten spelen. Het moet 100 procent zijn, geen 98.’

Plaag

Ten Hag hield Davy Klaassen en de uitblinker in de bekerfinale tegen Vitesse, Antony, op de bank. Dat pakte verkeerd uit. Mohammed Kudus en David Neres waren soms een plaag voor hun eigen elftal, net als spits Sébastien Haller, die oogde als een harkerig aanspeelpunt. Haller had vrijwel geen balcontact dat beklijfde. Pakweg een uur dreigde de derde competitienederlaag voor Ajax, dat nummer zeven FC Utrecht pas in het laatste half uur wist vast te zetten. Utrecht kon vanaf dat moment alleen nog verdedigen en hield de 1-1 met enig fortuin vast, mede dankzij een paar uitstekende reddingen van doelman Eric Oelschlägel.

Ajax - FC Utrecht was een felle, in elk geval spannende wedstrijd, met dank aan de gasten vooral. FC Utrecht is in potentie een goed elftal met veel bovenmodale spelers, zoals onder meer was te zien in de bekerwedstrijd van een paar maanden geleden (5-4). Utrecht is een fijne verzameling karakters, met voldoende ervaring, passie en snelheid voorin. Trainer René Hake heeft vooral de beschikking over uitstekende middenvelders.

De flegmatieke Simon Gustafson, een beetje hangend op rechts met zijn uitstekende linkerbeen, is een aparte momentenvoetballer. Of anders is daar Adam Maher, eens international van Oranje en nog altijd pas 27 jaar. Hij is een rustbrenger met een uitstekende trap, spelinzicht en technisch vermogen. Tot de winterstop viel Utrecht tegen, zeker nadat de clubleiding voor het seizoen aankondigde de traditionele top-drie te willen aanvallen. Vanaf januari gaat het beter. FC Utrecht doet vrijwel zeker mee aan de play-offs om Europees voetbal.

Hard

De Latino’s van Ajax houden van harde persoonlijke duels. Maar dat kunnen ze bij Utrecht ook, zo bleek. Ajax dwong in aanvallend opzicht tot de rust vrijwel niets af en moest voortdurend op de hoede zijn voor de razendsnelle tegenstoot, waarin Utrecht de ruimte prima bespeelde en Gyrano Kerk telkens aan het werk zette. In de twaalfde minuut beging Nicolas Tagliafico een domme overtreding op Kerk, die was doorgebroken doch de bal ver voor zich uitspeelde. Het was vrij duidelijk allemaal, maar scheidsrechter Lindhout had hulp van de VAR nodig om te zien dat het een strafschop was, benut door Gustafson.

Na bijna een uur kwamen Klaassen en Antony in het veld en mede daardoor ging het beter lopen bij Ajax. Ten Hag: ‘Kudus speelde wat onwennig. Soms de goede keuzes, soms totaal verkeerd. Hij is een geweldig talent. Op de training had hij laten zien dat hij het verdiende om te spelen. Ik wilde ook frisheid in de ploeg.’ Klaassen was net ingevallen toen hij al 1-1 maakte, maar Lindhout keurde de goal ten onrechte af vanwege buitenspel, al was het dat niet. Even later was het toch 1-1, door een voorzet van Tadic met rechts en de in het centrum opduikende middenvelder Edson Alvarez, die eerder tegen de lat kopte. ‘Ik wil me offensief meer laten zien’, zei de Mexicaan, vaak een van de uitblinkers bij Ajax.

Utrecht had vrijwel niets meer in te brengen, maar Ajax kreeg ook niet overdreven veel kansen. Ten Hag: ‘Het was niet goed genoeg vandaag. Daarvan moeten we leren. Het is wel verklaarbaar, na de bekerzege. We spelen wedstrijd voor wedstrijd en zien dan vanzelf wel wanneer we kampioen zijn.’