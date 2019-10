Minimumloon, doorbetaling bij zwangerschap: de Spaanse vrouwenvoetbalcompetitie staakt

Merel van Dongen in actie voor Real Betis (m.): ‘We vragen bruto duizend euro per maand als minimum. Dat is toch niet te veel?’ Beeld BSR Agency

Ongeveer 250 vrouwen uit de competitie vergaderden deze week in Madrid om over de staking te praten. In de Spaanse competitie spelen onder anderen de Nederlandse internationals Lieke Martens, Stefanie van der Gragt (Barcelona), Sari van Veenendaal (Atletico Madrid) en Merel van Dongen (Betis).

‘Ik ben zelf heel tevreden’, aldus Van Dongen. ‘Bij een aantal clubs is het goed voor elkaar, maar bij andere clubs niet. Inzet is een cao met een afgesproken bedrag van 16 duizend euro voor een fte, waarvan dan minimaal 75 procent wordt betaald. Dat gaat dus om 12 duizend euro. Nu betalen clubs soms maar voor vijftien uur uit, terwijl we fulltime met voetbal bezig zijn. Maar het gaat ook om andere zaken. Dat je contract niet verandert bij zwangerschap. Dat je niet minder krijgt betaald als je geblesseerd bent. We hoeven helemaal geen gelijkschakeling met mannen. Alleen: we zijn prof, we willen een basis om ons verder te ontwikkelen. We willen een bepaald minimum, net zoals werknemers in een supermarkt of brandweermannen dat willen.’

Het is nog onzeker wanneer de door de vakbond aangevraagde staking plaatsvindt. Op zijn vroegst in het weekeinde van 2 en 3 november. Mocht dat niet lukken, dan in het weekeinde na de interlands. Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 8 november tegen Turkije en vier dagen later tegen Slovenië voor de EK-kwalificatie.

‘Het is best spannend, ook hoe de televisiemaatschappijen zullen reageren’, aldus verdediger Van Dongen. ‘Elk weekeinde zijn drie duels rechtstreeks op televisie. Gaan ze dan boetes uitdelen aan de clubs, als wedstrijden niet doorgaan?’ Anderzijds is het belangrijk om voor de rechten op te komen. ‘Het vrouwenvoetbal is hartstikke populair. Stadions lopen vol. Als wij de derby van Sevilla spelen, zitten er zo 25 duizend toeschouwers. We vragen bruto duizend euro per maand als minimum. Dat is toch niet te veel?’