Minimale zege bij VVV doet niks af aan het positieve gevoel bij Ajax (0-1)

Ajax, dat minder zoekende is dan de laatste jaren, heeft een goed gevoel over zichzelf en over de missie in de play-offs van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Daar doet de minimale uitzege (0-1) bij VVV niks aan af.

Ajax acht zich op zijn minst kansrijk tegen de laatste tegenstander op weg naar de groepsfase van de Champions League, Dinamo Kiev, waarmee het woensdag (thuis) en dinsdag (uit) 28 augustus de strijd aanbindt. Maar Ajax waakt ervoor dat hardop te roepen.

Een week geleden was Amsterdam nog in last door de beroerde competitiestart thuis tegen Heracles (1-1). Nederig maakt ook de keur aan pijnlijke, zomerse uitschakelingen in Europees verband van de laatste jaren.

Routinier Lasse Schöne: ‘Dat wij een groter budget hebben dan Dinamo zegt me niet zoveel.’ De indrukwekkende nieuwkomer Dusan Tadic: ‘Het is fiftyfifty.’

Realistische bespiegelingen wellicht, maar het is niet helemaal des Ajax en daardoor best vermakelijk, zeker gezien de achterliggende week waarbij ook de tongen van de neutrale toeschouwers meermaals klakten. Tegen Standard Luik voerde Ajax midweeks een galavoorstelling (3-0) op in de Johan Cruijff Arena. De late, minimale zege in Venlo van zaterdagavond kwam dan wel tot stand met hulp van interventies van de videoscheidsrechter, maar gezien de kansenverhouding had 2-8 ook gekund in plaats van 0-1. VVV dankte de van PSV gehuurde, Duitse doelman Unnerstall voor de vele prachtreddingen.

Beetje zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen mag er dus best weer een beetje zijn. Dinamo hanteert bovendien een speelstijl die Ajax zou moeten liggen. Hoewel de Oekraïense topclub dit seizoen alle vier de competitiewedstrijden met 1-0 won en ook de Super Cup met die cijfers naar zich toetrok, wil de ploeg graag voetballen.

Ajax moet uitkijken voor rappe spelers op de flanken, een stevige spits en een slimme schaduwspits, maar het gaat ook ruimte krijgen op het middenveld. En Ajax bezit de klasse om daar profijt uit te trekken. Met Schöne, De Jong, Tadic en de valse rechtsbuiten Ziyech heeft de ploeg een hart vol voetballend vermogen.

Schöne: ‘Normaal waren er in deze fase een paar basisspelers vertrokken en was het nog zoeken. Nu zijn vrijwel alle spelers er nog en zijn er nieuwe basiskrachten bij. Dat geeft energie.’

Van die nieuwkomers maakt de Servische spelmaker Tadic veruit de meeste indruk. Een gave demonstratie van techniek, kracht, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel gaf hij in zijn eerste weken als Ajacied al. Veel van die kwaliteiten kwamen samen in de feilloos benutte strafschop kort voor tijd tegen VVV. ‘Ik ben de nummer 1-penaltynemer. Heerlijk. Ik houd van verantwoordelijkheid nemen, heb graag de touwtjes in handen’, sprak Tadic vol flair in Venlo.

Grote vijand fitheid

De teruggehaalde Amsterdammer Blind oogt daarentegen nog onwennig. De op een transfer azende Ziyech en de gewilde De Jong, Tagliafico en De Ligt manifesteren zich nadrukkelijker, in de wetenschap dat de markt in sommige landen nog niet is gesloten.

Fitheid lijkt de grootste vijand. De 32-jarige Schöne voelt ‘echt wel’ dat hij slechts een week vakantie heeft gehad door deelname aan het WK met Denemarken. Ook Ziyech, Tadic, Tagliafico en Dolberg waren in Rusland van de partij. Coach Ten Hag gaat voorzichtig met zijn spelers om, terwijl hij ze tegelijkertijd fitter wil maken. Een blessure bij een van de WK-gangers, Dolberg, zal ingecalculeerd zijn. Het vroege uitvallen van vleugelspeler Neres zaterdag tegen VVV met hamstringklachten was dat absoluut niet. Neres is door de verkoop van Kluivert en de zware enkelblessure van nieuwkomer Bandé de enige aanvaller met pure snelheid. VVV had aanvankelijk geen antwoord op de steekpasses van Tadic en Ziyech op Neres. Labyad, de vervanger van Neres en nieuw bij de club, begon goed, maar was daarna te statisch.

Dinamo Kiev beschikt over veel Oekraïense internationals, die een rustige zomer kenden daar het nationale elftal zich niet plaatste voor het WK. Alleen de Kroatische verdediger Pivaric stak de grens over naar Rusland. Dinamo had weinig moeite in de vorige voorronde met Slavia Praag (1-1, 2-0), maar voelt zich vooral gesterkt door de twee zeges op kampioen Sjachtar Donetsk (Supercup en competitie).

Winnaarsmentaliteit

Ajax probeert de zon te zien in de opgaande lijn. ‘Ik ben blij met de wedstrijd tegen Heracles’, zegt Tadic. ‘Daar hebben we een belangrijke les geleerd: nooit relaxen, altijd volledige focus, altijd veel energie erin steken. We ­pushen elkaar de hele week al. Tegen Standard kwamen de goals vrij snel, tegen VVV niet. Daar hebben we juist winnaarsmentaliteit laten zien.’

De Champions League bereiken via de play-offs (wat Ajax voor het laatst in 2010 lukte, ook tegen Dinamo Kiev) zou het seizoen alsnog een kickstart geven. Schöne: ‘We voelen de hunkering naar de titel en kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League bij de fans, vanuit de club en bij onszelf. Vorig seizoen speelden we helemaal niet Europees. Dat was gewoon slecht.’

Tadic: ‘Ik wil kampioen worden en in de Champions League spelen, daarom ben ik vanuit de Premier League naar Ajax gekomen. We horen daarin thuis, die spirit voel ik binnen de club en ook daarbuiten.’

Tegenstanders zijn nog steeds extra gemotiveerd tegen Ajax, weet hij. ‘In Servië zegt men: niemand doet zomaar zijn broek naar beneden voor Ajax. Het wordt zwaar.’