‘Minder profclubs noodzakelijk wil Nederlands voetbal overleven’

Het betaald voetbal telt nu 34 profclubs, waarvan 18 in de eredivisie. Twintig ploegen spelen in de eerste divisie met Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht als beloftenteams. Een meerderheid van de clubs in de Eredivisie CV stemde onlangs tegen de voorstellen in de ‘Veranderagenda’ om de eredivisie in te krimpen tot 16 clubs.

De Eredivisie CV noemt een model met twee divisies voor zestien teams in economisch opzicht het ‘ideale model’. Swart: ‘Ajax speelt liever vier keer tegen Feyenoord, waarvan twee keer in de play-offs, dan twee maal tegen de nummer 18 van de eredivisie. Ik begrijp dat. Een eredivisie met zestien teams en een eerste divisie met zestien ploegen, inclusief twee beloftenteams is mijn ideale plaatje.’

Hans Nijland, scheidend directeur van FC Groningen, zat in de stuurgroep die de ‘Veranderagenda’ opstelde. ‘We hadden al terug moeten gaan naar zestien clubs. Je ziet in kleinere landen geen competities meer met achttien teams, maar voor zestien, veertien of zelfs twaalf clubs als in Schotland. Ik gun iedereen zijn bestaan, maar een eredivisie met achttien ploegen is niet vol te houden. Daarvoor zijn we te klein. In het Groningse dorp Siddeburen heb je ook niet vier bakkers. Een is voldoende.’

Swart: ‘Een kleinere eredivisie biedt meer flexibiliteit bij de organisatie van play-offs, waarbij ik niet zeg dat het een besluit voor de eeuwigheid is. Elke drie tot vijf jaar moet je de structuur tegen het licht houden om in te kunnen spelen op internationale ontwikkelingen.’

Swart noemt de mogelijke oprichting van een Super League ‘heel serieus en voor alle competities heel bedreigend’. Dat geldt ook voor een mogelijk alternatief, een semi-besloten Champions League voor mondiale topclubs die de navelstreng met de regionale en Europese competities doorsnijden.

Swart: ‘We moeten alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Een voorname bedreiging wordt de versmalde toegang tot de Champions League, zoals de Uefa overweegt. De deelnemers komen straks niet langer automatisch voort uit de lokale competities, maar via een gesloten systeem met promotie en degradatie. Dat is natuurlijk dramatisch voor de eredivisie, maar ook voor de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga of de Spaanse Liga.

Devaluatie

‘Een Super League of afgeschermde Champions League devalueert de prijzen die je in de nationale competities kunt verdienen. Het wordt een vreemd instrument. Een club die vijfde wordt in eigen land kan toch in de Super League spelen, terwijl de kampioen niet wordt toegelaten tot dat toernooi.’

Swart wordt vanaf juni directeur bij de European Leagues om de belangen van 35 voetbalcompetities te behartigen. ‘De Uefa moet waarborgen dat de nationale competities de bakermat van het voetbal blijven vormen. Kwalificatie voor Europees voetbal moet je elk jaar verdienen en niet op basis van prijzen in het verleden.’

De globalisering is niet te stoppen, voorspelt marketingmanager Chris Woerts. ‘Nederland stond altijd bekend om zijn pioniersgeest, maar in het voetbal heeft het polderen slechts tot stagnatie geleid. De Europese competitie komt er al met een tweede Europa League vanaf 2021, ik denk dat Zuid-Amerika en Azië zich gaan aansluiten.

‘Ik voorzie een Amerikaans model, waarbij de grote ploegen elkaar twee keer per week treffen op één continent. Ajax speelt dan in één week tegen Boca Juniors en River Plate, daarna komen die Argentijnse ploegen naar Europa.’

Ajax verdiende dit seizoen al bijna 90 miljoen euro in de Champions League, volgens Woerts wordt de Nederlandse markt ondergeschikt. ‘Ajax en PSV weten dat het grote geld elders wordt verdiend. Het is een kwestie van tijd voor de wedstrijden in de Champions League in het weekend worden gespeeld, door de week is er dan ruimte voor de nationale competities.’