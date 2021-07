Milwauke Bucks gaan er met de NBA-titel vandoor, met dank aan de Nigeriaans-Griekse ster Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo met de beker voor Meest Waardevolle Speler. Beeld AP

Met zijn 50 punten leverde ‘The Greek Freak’ bijna de halve productie van zijn ploeg in de beslissingswedstrijd: 105-98. Antetokounmpo noteerde nog eens 14 rebounds en schoot zelfs 17 van zijn 19 vrije worpen raak, waar hij normaliter worstelt achter de lijn. In de gehele serie was hij goed voor gemiddeld 35 punten en 13 rebounds.

De 26-jarige Griek vierde het kampioenschap met stadsgenoten die de parketvloer na de laatste zoemer bestormden. In 2013 maakte Antetokoumpo zijn debuut in het noordelijke Milwaukee (600.000 inwoners), een jaar later tweette hij dat hij niet zou vertrekken voor hij een kampioenschap had afgeleverd. Het duurde acht seizoenen voor het hem lukte.

Loyaal

Waar andere sterspelers in de NBA elkaar opzoeken voor hun prijzenjacht, bleef Antetokounmpo trouw aan het glamourloze Milwaukee. LeBron James vormde in 2010 een ‘superteam’ in Miami, Kevin Durant en Stephen Curry deden het in 2016 bij Golden State Warriors en diezelfde Durant kwam dit seizoen samen met James Harden en Kyrie Irving in Brooklyn, in de kwartfinale verslagen door Milwaukee.

‘Ik had hetzelfde kunnen doen,’ sprak Antetokounmpo dinsdagnacht. ‘Maar dit is de moeilijke manier, zo hoort het te zijn.’ Vorig jaar verlengde de 2.11 lange basketballer zijn contract met vijf jaar, een periode waarin hij 228 miljoen dollar (194 miljoen euro) zal ontvangen.

In de finale kreeg Antetokounmpo cruciale steun van schutter Khris Middleton (24 punten gemiddeld) en spelverdeler Jrue Holiday (16,7 punten), aangetrokken om Milwaukee na jaren van uitschakelingen over de drempel te helpen. Voor tegenstanders was het lange tijd een beproefd recept: stop je ‘Giannis’, dan stop je de Bucks. Dit seizoen wist de ploeg meer te variëren, met Holiday als nieuwste wapen.

Verrassende finale

Tijd om zijn eerste titel te vieren heeft hij nauwelijks. Holiday en Middleton voegen zich halsoverkop bij de Amerikaanse ploeg die zondag aan het olympische basketbaltoernooi begint. Ook Devin Booker, topscorer namens verliezend finalist Phoenix (28 punten gemiddeld), sluit aan in Tokio.

De playoffs in de NBA werden dit jaar getekend door blessures, met een verrassende finale als gevolg. Vooral in de westelijke divisie sneuvelden veel sterspelers. Het onervaren Phoenix, aangevoerd door veteraan Chris Paul, profiteerde, zoals Milwaukee in de kwartfinale geluk had met blessures bij topfavoriet Brooklyn Nets.

Ook de uiteindelijke kampioen bleef niet ongedeerd. In de halve finale tegen Atlanta Hawks hielden Bucks-supporters hun adem in toen de knie van Antetokounmpo zwichtte onder het gewicht van een tegenstander. De Griek miste twee wedstrijden maar kwam terug voor de finale, voor zíjn finale. ‘En nu gaan we het nog een keer doen.’