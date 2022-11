Millwall dolbij met Zian Fleming, alias de ‘Bermondsey Bergkamp

Zian Flemming (l) uitblinker en topschutter bij Millwall. Beeld Getty Images

Met acht doelpunten in 17 wedstrijden voldoet de van Fortuna Sittard overgekomen aanvaller aan alle verwachtingen. Mede door zijn trefzekerheid staat Millwall nu op de zesde plaats van de Engelse tweede divisie. Eind jaren tachtig speelden The Lions, fameus wegens de soms iets te hartstochtelijke aanhang, voor het laatst op het hoogste niveau. Indertijd vormden Teddy Sheringham en Tony Cascarino een gevreesd aanvalsduo.

Na slechts een paar maanden kreeg Flemming zijn flatteuze bijnaam, The Bermondsey Bergkamp. Zijn eerste goal scoorde hij half september bij de 2-1-zege op Blackpool. Een paar weken later bracht hij de Millwall-fans in vervoering door met een fenomenaal afstandsschot met zijn (verkeerde) linkerbeen waarmee hij in de uitwedstrijd de gelijkmaker scoorde in de 1-1 tegen Rotherham.

Vervolgens scoorde Flemming beide goals bij een 2-0-zege tegen Middlesbrough. Op bezoek bij Bristol City maakte Flemming de winnende treffer (1-2). Tegen Preston deed vooral de elegante schijnbeweging waarmee hij zijn derde treffer inleidde denken aan Bergkamp. ‘Om in de top van deze krankzinnige competitie mee te draaien hebben we kwaliteit nodig, en die hebben we gevonden in Zian,’ zei manager Gary Rowlett na afloop.

Wedstrijdbal

Na afloop van de wedstrijd in het Deepdale-stadion van Preston deed zich nog een merkwaardig incident voor waarbij een steward de wedstrijdbal aan Flemming weigerde te geven, de bal waar hij als aandenken van zijn eerste hattrick op Engelse bodem het volste recht op had. De Millwall-fans zongen hun blonde held toe. ‘Zian Flemming. Zian Flemming. He comes from Amsterdam. And fucking hates West Ham.’

Millwall kan het geluk niet op. Na een goed seizoen bij Fortuna Sittard, waar hij 12 doelpunten scoorde in 28 wedstrijden, had de aanvaller de Nederlandse, Italiaanse en Engelse clubs voor het uitkiezen. Flemming ging uiteindelijk voor ruim twee miljoen euro naar Zuid-Londen. In een interview met de Volkskrant loofde hij eerder dit seizoen de passie bij de fans van deze club.

Aanvankelijk moest de voormalige jeugdspeler van Ajax wennen aan het fysieke en snelle voetbal in de Championship, de tweede divisie van het Engelse voetbal. Eenmaal draai gevonden is de nummer 10 niet meer te stoppen.