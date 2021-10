Militaryspecialist Tim Lips zit na serie tragische tegenslagen zonder toppaard

Archieffoto van Tim Lips in Boekelo op zijn inmiddels overleden paard Bayro. ‘Ik mis hem nog iedere dag.' Beeld Klaas Jan van der Weij

Uitgerekend op zijn 36ste verjaardag begint Tim Lips donderdag nu eens niet als favoriet aan de gouden jubileum­editie van de Military in Boekelo; het evenement waarbij de ruiters met één paard de disciplines dressuur, crosscountry en springen afleggen.

Het zal even wennen zijn voor Lips. In voorgaande jaren kon hij in Twente altijd rekenen op een goede klassering, dit jaar is alles anders. Door twee tragische gebeurtenissen beschikt de Bredase ruiter op dit moment niet over een toppaard. ‘Dat is me in mijn carrière nog nooit overkomen’, vertelt hij op het familiebedrijf Lips Stables in Breda.

In Boekelo neemt hij deel met Lady Chin van ’t Moerven Z waarmee een Chinese leerling van Lips aan de Olympische Spelen van Tokio heeft deelgenomen. ‘Het is een paard met topkwaliteit en ik wil zo hoog mogelijk eindigen. Maar dit wordt mijn eerste wedstrijd met Lady dus een podiumplek is niet realistisch. Ik ben al lang blij dat ik kán deelnemen aan de mooiste wedstrijd van het jaar.’

Nieuwe status

Zijn nieuwe status is wennen voor de op en top sportman. Jarenlang ging het de zoon van olympisch eventingruiter Martin (Barcelona 1992) en nationaal topamazone Annette Lips (NK-brons in 1983) voor de wind.

Op 19-jarige leeftijd maakte Tim Lips de overstap van de springsport naar de discipline voor allrounders: eventing. Hij had continu goede paarden tot zijn beschikking en maakte al op zijn 22ste zijn debuut op de Olympische Spelen van 2008. Ook vier jaar later in Londen en in ‘Rio 2016’ was Lips van de partij. Tussendoor veroverde hij met het Nederlands landenteam brons tijdens de WK van 2014 in Frankrijk en kroonde hij zich viermaal tot nationaal kampioen.

Bij zijn laatste twee deelnames aan de Military in Boekelo, in 2017 en 2018, eindigde hij als tweede en derde. ‘Ik heb sportief heel mooie jaren gekend, maar het zit nu een tijdje niet mee’, verzucht Lips terwijl hij staart naar een mooie actiefoto van zichzelf tijdens de WK in Normandië.

Overlijden Bayro

De Brabantse ruiter kreeg de afgelopen anderhalf jaar klap op klap te verduren. De ellende begon in februari 2020. Kort voordat de wereld werd lamgelegd door het coronavirus was Lips met zijn beste paard, de 14-jarige schimmelruin Bayro, op een wedstrijd in Spanje. ‘Ik merkte dat Bayro zich niet goed voelde en bij thuiskomst heb ik hem laten onderzoeken in een veterinaire kliniek in België’, blikt Lips terug. ‘Bayro had een koliek (buikpijn, red.) maar leek na een week of twee aan de betere hand. Door de coronabeperkingen kon ik hem helaas niet opzoeken. Op een filmpje zag ik dat Bayro er levendig uitzag en hij zou snel naar huis kunnen.’

Een dag later ging het helemaal mis. Bayro’s situatie verslechterde snel en bij een spoedoperatie bleek dat zijn blindedarm was gescheurd. Er zat niets anders op dan hem te laten inslapen. Lips: ‘Dat was zo onwerkelijk. Ik ben er maandenlang door van slag geweest. Veel mensen zeiden: ‘Wat erg dat je paard wegvalt zo kort voor de Olympische Spelen.’ Maar ik dacht helemaal niet meer aan de Spelen. Ik was alleen maar verdrietig om het verlies van mijn maatje waarmee ik acht jaar lief en leed had gedeeld.’

Het was wrang dat juist Lips samen met Bayro voor Nederland een startbewijs voor de Olympische Spelen had veroverd. De combinatie was koploper van de Europese olympische ranking en gold als grote kanshebber voor olympisch eremetaal. ‘We waren zo’n twee-eenheid.’

Nadat Lips de dood van Bayro had verwerkt, vervolgde hij zijn olympische route met het jonge talentvolle paard Herby. ‘Een onervaren en heel voorzichtig paard met veel potentie’, zegt Lips over de 9-jarige vosruin. Na enkele uitstekende prestaties stond Herby begin dit jaar als tweede op de wereldranglijst van eventingpaarden. Het leven leek Lips weer toe te lachen.

Tweede schok

En toen overleed begin juni plotseling Max Trenning, de eigenaar van Herby en goede vriend van de familie Lips. ‘Dat was een enorme schok. Max en ik hadden samen een olympische droom: met Herby een topprestatie neerzetten in Tokio.’ Twee weken na het overlijden van Trenning op 75-jarige leeftijd stond voor Lips de cruciale wedstrijd voor olympische kwalificatie op het programma. ‘In overleg met de familie van Max mocht ik met Herby het olympische traject afmaken en daar was ik hen heel dankbaar voor.’

De wedstrijd in het Duitse Luhmühlen draaide voor Lips uit op een grote deceptie. Tot tweemaal toe weigerde Herby te springen bij de crosscountry – de zes kilometer lange uithoudingsproef over natuurlijke hindernissen. Lips moest de strijd staken en kreeg een week later een herkansing in Polen, maar ook hier volgde een weigering van Herby. De gevolgen waren gigantisch. Geen Tokio, geen vierde Olympische Spelen op rij voor de topruiter uit Breda.

‘Sportief gezien is dit de grootste deceptie in mijn carrière geweest’, zegt Lips. ‘Maar ik was er vooral ziek van dat ik in aanloop naar de belangrijke wedstrijd niet naar mijn gevoel heb geluisterd. Na overleg met bondscoach Andrew Heffernan had ik gekozen voor een kleine aanpassing in de trainingsopbouw. Achteraf gezien denk ik dat ik iets te snel naar de zwaardere hindernissen ben gegaan waardoor ik het vertrouwen van Herby heb geschaad. Dat verwijt ik mezelf heel erg. Met al mijn ervaring had me dat niet mogen overkomen. Gelukkig merkte ik in Polen wel dat hij wat meer vertrouwen had. Voor de langere termijn gaat het zeker goed komen met Herby, daar ben ik van overtuigd.’

Ruin

Op dit moment is het de grote vraag wanneer Lips weer met Herby in wedstrijdverband mag uitkomen. Door het overlijden van de eigenaar van het paard is de toekomst van Herby ongewis. Lips maakt er geen geheim van dat hij heel graag zijn sportieve carrière wil voortzetten met de 9-jarige ruin. Maar zo lang er geen duidelijkheid is, blijft Herby op stal staan.

De gedachten van Lips gaan dezer dagen onvermijdelijk terug naar 2018, het jaar waarin hij voor het laatst de Military reed met zijn wijlen toppaard Bayro. Na de dressuurproef en de crosscountry door het Twentse coulissenlandschap ging de combinatie na twee dagen aan de leiding. Door twee springfouten op de slotdag moest Lips genoegen nemen met de derde plek. ‘Ongetwijfeld zal ik in Boekelo veel aan Bayro denken maar eerlijk gezegd doe ik dat thuis ook. Ik mis hem nog iedere dag.’