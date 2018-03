Milaan-San Remo dit jaar een Italiaans feestje: Nibali wint 'La Primavera'

Hoe ik Milaan San Remo moet winnen? Geen idee. Het is me nog nooit gelukt Peter Sagan

De langste eendagskoers van het seizoen (294 kilometer) heet een sprintklassieker te zijn, die alleen gewonnen kan worden door óf een sprinter óf een puncheur. Maar Nibali logenstrafte die wielerwijsheid zaterdag met verve. De kopman van Bahrein-Merida zette twee keer aan op de Poggio, de scherprechter in de koers, op 5,4 kilometer van de finishlijn.



De eerste keer was dat om zich los te maken van het peloton, de tweede keer om de Luxemburger Jean-Pierre Drucker van BMC van zich af te schudden. De voorsprong van Nibali op het jagende peloton, waar de favorieten vooral naar elkaar keken, liep op tot elf seconden. Niet veel, maar genoeg voor een behendige daler als hij is. Hoezeer de voorsprong naarmate de Via Roma dichterbij kwam ook verkleinde, Nibali capituleerde niet. Het was, zo zei hij na de finish, 'een fantastische dag'.



Vooraf was het gegaan over Peter Sagan ('Hoe ik Milaan San Remo moet winnen? Geen idee. Het is me nog nooit gelukt'), over Michal Kwiatkowski, die indruk had gemaakt door een verkenningstocht voor Milaan-San Remo in de sneeuw op social media te plaatsen, over Marcel Kittel die debuteerde in de Italiaanse klassieker en ook over Philippe Gilbert en zijn vurige wens om een vierde 'monument' te winnen.