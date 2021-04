Milaan kleurt blauw-zwart: Inter is terug

Jaren van gekwakkel, sportieve tegenslag en het ontslaan van de ene na de andere coach lijken achter de rug. Inter Milaan staat op het punt kampioen van Italië te worden. Maar bedriegt de schijn bij de ploeg van Stefan de Vrij?

‘I’m the fucking best,’ schreeuwt Romelu Lukaku na een piekfijn doelpunt tegen AC Milan medio februari waarmee hij zijn club Internazionale op het spoor van de landstitel plaatst. Het is een zin die Inter-fans al een decennium niet eens meer zachtjes in zichzelf durven te zeggen.

Juventus regeerde negen seizoenen met straffe hand, AC Milan leek dit seizoen onder impuls van de oude krijger Zlatan Ibrahimovic het blauwzwarte deel van Milaan verder te frustreren. Maar een langdurige zegereeks na de winterstop maakt dat Inter een enorme voorsprong (11 punten) heeft genomen en dit weekeinde de scudetto al kan binnenhalen.

Chinese geldschieter

Het is een dure landstitel. Alleen al aan transfersommen werd zo’n 700 miljoen euro uitgegeven sinds in 2016 de Chinese elektronicagigant Suning grootaandeelhouder werd. Met een champagneglas in de hand beloofde Suning-oprichter Zhang Jindong vijf jaar geleden op een helverlicht podium dat met ‘de overvloedige middelen’ van zijn bedrijf Inter weer zou terugkeren naar de gloriedagen.

Maar de zon dreigt snel weer achter de Alpenuitlopers te verdwijnen. De Chinese droom om een wereldspeler te worden in de populairste sport ter wereld is mislukt. Gedeeltelijk aangespoord door de ambities van Xi Jinping, China’s leider en een fervent voetbalfan, investeerden diverse Chinese tycoons volgens The New York Times alleen al tussen 2015 en 2017 1,8 miljard dollar aan het verwerven van belangen in meer dan een dozijn Europese teams, maar ook aan de binnenlandse competitie waar extreme salarissen werden betaald.

De Chinese regering begon zich zorgen te maken dat grote conglomeraten te veel geld leenden, waardoor het financiële systeem van het land werd bedreigd. Daar kwam de pandemie overheen. Het Chinese clubfiliaal van Suning, Jiangsu, werd niet ingeschreven voor de Chinese competitie, terwijl het nota bene de regerend kampioen is. Bij Inter zouden er betalingsachterstanden zijn. Een exodus dreigt, zeker nu de Super League, waarvan Inter een van de founding fathers was, een razendsnelle dood stierf.

Klassiek sterke ploeg

‘Het is doodzonde, want Inter heeft eindelijk weer echt een goede ploeg,’ meent Inter-fan Willem Haak, maker van een podcast over Italiaans voetbal, Lo Stadio.

Tal van topspelers werden losgeweekt bij andere Italiaanse clubs en uit de Premier League. Spelers als Lukaku, Christian Eriksen en Alexis Sánchez verdienden in Engeland al topgages en zullen er bij Inter niet op achteruit zijn gegaan.

Coach Antonio Conte heeft er uiteindelijk een onverslaanbaar brouwsel van gemaakt. Haak: ‘Hij zei aan het begin van het seizoen dat hij aantrekkelijk wilde gaan voetballen. Daar heeft hij ook de spelers voor. Maar de competitiestart was slecht en toen is hij teruggevallen op zijn verdedigende huisstijl. In vaak oerlelijke wedstrijden worden na de winterstop de 1-0-zeges binnengeharkt. Maar na zo’n lange droogte interesseert geen enkele Inter-fan dat iets.’

Resultaatvoetbal

Voormalig Inter-speler Wim Jonk geniet af en toe van ‘knappe staaltjes.’

‘Met Lukaku staat er toch een knoert van een spits. Mijn voorkeur gaat uit altijd naar aanvallend voetbal, maar bij Inter is het resultaat heilig. De defensieve spelopvatting zit in de cultuur verankerd. Ik heb Eriksen nog meegemaakt bij Ajax, geweldige speler, maar het duurde toch een poos voordat hij veel mocht spelen. Hij moet zijn verdedigende werk doen. Dat hoort erbij. Niet alleen in Italië, maar overal. In het hedendaagse topvoetbal is het ook gewoon lastig een hele wedstrijd dominant te blijven.’

Jonk, trainer van FC Volendam, stipt aan dat spelen met drie centrumverdedigers en twee centrumspitsen, zoals Conte dat graag voorstaat, ‘best aanvallend uitgevoerd kan worden’. ‘Wij spelen het ook wel eens, je kunt de backs als buitenspelers laten spelen. Ik zie soms bij Inter echt wel aanvallende intenties, maar het is zeker niet elke week feest.’

Antonio Conte

De controlfreak Conte krijgt in eigen land felle kritiek van oud-spits Antonio Cassano, die in zijn nadagen weigerde onder Conte te trainen, omdat hij niet ‘één van zijn soldaatjes’ wilde zijn. Tegelijkertijd is de coach behoorlijk succesvol. Juventus maakte hij eerder na een lange droogte kampioen, driemaal op rij zelfs. Hij presteerde behoorlijk goed als Italiaans bondscoach en ook met Chelsea won hij de landstitel en de FA Cup.

Conte is een opgewonden standje langs de lijn, net zoals hij dat als prof was. Hij kwam als Chelsea-manager in conflict met vakgenoot José Mourinho, die hem neerzette als ‘een clown langs de lijn’. Conte noemde Mourinho daarop ‘een miezerig mannetje’.

Zo wordt Mourinho niet bij Inter gezien. Hij was de coach die de club in 2010 naar de triplete leidde: landstitel, beker- en Champions League-winst. Conte wacht nog op zijn eerste Europese prijs, nadat vorig seizoen de Europa League-finale verloren ging tegen Sevilla door toedoen van de Nederlandse spits Luuk de Jong.

Conte heeft ook een Nederlander tot zijn beschikking, Stefan de Vrij, vorig seizoen uitgeroepen tot beste verdediger van de Serie A. De tactisch slimme Ouderkerker maakt zich op voor zijn eerste grote prijs. ‘Ontzettend knap hoe hij zich al jaren staande houdt in Italië,’ vindt Jonk, die na twee jaar Inter terugkeerde naar Nederland. ‘De druk is gigantisch groot. Inter, AC Milan en Juventus zijn dé topclubs. Hoe langer het duurt voordat je weer eens iets wint, hoe groter de onrust.’

Supporter Haak baalt dat er geen groot feest op het Piazza Duomo zal zijn. ‘Maar misschien kan de titel de club op alle vlakken een nieuwe impuls geven.’