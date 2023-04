Milaan kiest voor tijdelijke ijsbaan bij Spelen van 2026: goedkoper en duurzamer

De Allianz MiCo is een van de hallen van het congrescomplex Fiera Milano Rho. In 2026 is centrum de locatie voor het olympisch schaatsprogramma. Beeld Getty Images

Over een kleine drie jaar hoeven schaatsers zich niet te verheugen op een spiksplinternieuw olympisch stadion. Ze zullen in 2026 in Milaan op een tijdelijke ijsvloer in een congreshal rijden. Erg aanlokkelijk klinkt dat niet, maar het zou zomaar de toekomst van het olympisch schaatsen kunnen zijn. Het is veel goedkoper en duurzamer dan het bouwen van een permanente ijsbaan.

‘Ik ben positief dat ze het op deze manier willen gaan doen’, zegt Steven Bottema, directeur van Ice World. Het Nederlandse bedrijf is specialist in tijdelijke ijsbanen. Het verhuurt er wereldwijd zeshonderd per jaar, tot in Australië aan toe. Meestal zijn dat ijshockeybanen, kleine vierkante ijsvlaktes, maar in 2018 maakten ze ook de ijsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar Patrick Roest de WK allround won.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Aanvankelijk was het plan om voor de Winterspelen van 2026 de bestaande buitenbaan van Baselga di Piné te overkappen. Maar het IOC vond de verbouwplannen van 70 miljoen euro te duur en zette er begin dit jaar een streep door. In plaats daarvan maakt de organisatie nu de blokkendozerige beurshallen 13 en 15 van het Milanese congrescomplex Fiera Rho vrij.

Vriespakhuis

De aantrekkingskracht van een tijdelijke ijsbaan is duidelijk, zeker in de olympische context. Langebaanschaatsen is buiten Nederland een marginale sport. Het lot van veel olympische ijsbanen is er eentje van voortdurende dooi.

In de Oval Lingotto in Turijn en de Adler Arena in Sotsji werden na de Spelen van 2006 en 2014 de ijsmachines niet meer ingeschakeld en zijn sindsdien in gebruik als congreshal. De Gangneung Oval, de olympische ijsbaan van 2018, is een groot vriespakhuis.

Zo’n gelegenheidsbaan kan bijna overal worden aangelegd, mits er genoeg ruimte is, aldus Bottema. ‘Je moet een vlakke ondervloer maken en dat is bijna altijd wel te realiseren.’ Het is daarnaast belangrijk dat er geen pilaren in de weg staan; het dak moet de volledige zaal overkappen. En er moeten naast het ijs natuurlijk nog wat vierkante meters overschieten voor tribunes voor 6.500 toeschouwers. In Milaan past dat.

In hart van de Spelen

Met de verhuizing van Baselga naar Milaan komt het langebaanschaatsen in het hart van de Spelen te liggen. San Siro, het voetbalstadion dat het decor voor openings- en sluitingsceremonie is, ligt 2 kilometer verderop. De langebaanschaatsers zouden in Baselga geïsoleerd zijn geweest van de andere olympische sporten. Het dorp ligt een kleine drie uur rijden van zowel Milaan als Cortina d’Ampezzo, waar de sneeuwsporten worden georganiseerd.

Nog een pluspunt: een tijdelijke ijsbaan is vele malen goedkoper. Exacte bedragen kan Bottema niet geven, maar de kosten liggen op zo’n 20 tot 30 procent van een vaste ijsbaan. De complete machinerie, de koelbuizen en vriesmachines, is herbruikbaar. ‘Ik denk dat ze de materialen zullen huren’, zegt Bottema.

Daarbovenop komt nog de besparing van het gebouw zelf. Van de 70 miljoen die voor Baselga was voorzien, zou het gros aan de overkapping zijn besteed, niet aan de ijsvloer. ‘De ijsbaan zelf is maar een fractie van de totale kosten.’

Omdat steeds minder landen bereid zijn om de Winterspelen te organiseren, onder meer vanwege de kosten, is het IOC steeds strenger op de uitgaven. De Spelen van Sotsji in 2014 waren een uitschieter met een rekening van 40 miljard euro. Milaan probeert het rond de 2 miljard te houden en daarin past een duur schaatsstadion niet.

Kosten en duurzaamheid zijn overwegingen voor de organisatie, maar schaatsers en schaatsliefhebbers zien ook graag snelle tijden. Kan dat op een tijdelijke baan? ‘Wat de ijsvloer zelf betreft is er nauwelijks verschil tussen een tijdelijke of vaste installatie’, benadrukt Bottema.

IJsmeester Boomsma

Maar er komt meer bij een snelle baan kijken, weet Beert Boomsma. De oud-ijsmeester van Thialf was in 2018 ook ijsmeester in het Olympisch Stadion en zal volgend jaar de tijdelijke shorttrackbaan voor het WK shorttrack in Ahoy onder zijn hoede hebben. Hij kent de verschillen. ‘Je moet niet de illusie hebben dat je in Milaan de snelste laaglandbaan van Europa zult krijgen’, zegt hij. ‘Maar het is te doen om snel ijs te krijgen.’

‘Goed ijs is niet alleen de vloer, maar ook het water dat ervoor gebruikt wordt, de klimaatbeheersing in de hal en de luchtstromingen’, doceert Boomsma. Dat is iets waar van tevoren een plan voor gemaakt moet worden. ‘Want aan die voorwaarden moet je wel echt voldoen.’

Het is ook niet ondenkbaar dat Ice World straks bij het aanleggen van de olympische ijsbaan in Milaan betrokken zal worden. Bottema: ‘We zijn de enige die tot nu toe hebben laten zien een tijdelijke 400-meterbaan aan te kunnen leggen van wedstrijdkwaliteit.’

Ook Boomsma volgt de ontwikkelingen in Italië op de voet. Hij werd eerder door de internationale schaatsunie ISU al om input gevraagd met het oog op de locatie en mogelijkheden in Milaan. En hij hoopt op meer. ‘Ik ben beschikbaar als ijsmeester.’