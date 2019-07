Mike Teunissen in het geel na winst in eerste Touretappe

Mike Teunissen in de gele trui na de eerste etappe in de Tour de France. Rechts wielerlegende Eddy Merckx. Beeld AFP

Historisch en bizar, dat was de finale van de eerste etappe van de Tour de France in Brussel. Anderhalve kilometer voor de finish kwam de gedoodverfde favoriet Groenewegen ten val. Voor Mike Teunissen, die de sprint moest aantrekken voor de sprinter, trad op dat moment razendsnel plan B in werking: zelf voor de zege gaan.

Een sprinter pur sang is Teunissen niet, maar eerder dit seizoen, in de Vierdaagse van Duinkerke, bewees hij al over snelle benen te beschikken. In Brussel liet hij vermaarde sprinters als Caleb Ewan en Peter Sagan achter zich. Het verschil met de Slowaak was slechts een banddikte, maar genoeg om het geel te pakken.

Zelf kon hij het na afloop maar nauwelijks beseffen. ‘Dit is een bizar scenario’, zei hij in een eerste reactie, bij de teambus. ‘Maar er staan nu allemaal mensen om me heen, dus het zal wel waar zijn. Ik hoop alleen dat Dylan oké is.’ Dat was kort na afloop nog niet duidelijk.

’s Ochtends had Groenewegen nog bezoek gehad van Erik Breukink, zijn voormalige ploegleider van Roompoot, maar ook de laatste drager van de gele trui tot vandaag. Jarenlang werd Breukink in aanloop naar de Tour de France gebeld door journalisten. Of het niet eens tijd werd dat een landgenoot de gele trui zou overnemen?

Zo ging dat in 2015, toen de Tour startte in Utrecht en Tom Dumoulin de grote favoriet was voor de tijdrit, maar Dumoulin het niet redde. Vorig jaar hetzelfde verhaal. Groenewegen kwam er in de Vendée, tot zijn eigen teleurstelling, niet aan te pas tijdens de massasprint in de openingsetappe. ‘Dit jaar moest het maar eens gaan gebeuren’, vond Breukink. En zo geschiedde.

Alleen niet met de winnaar die hij verwachtte.

De laatste tien Nederlandse geletruidragers

2019: Mike Teunissen (1ste etappe). 1989: Erik Breukink (proloog). 1988: Jelle Nijdam (6de etappe). 1988: Henk Lubberding (5de etappe). 1988: Teun van Vliet (2de etappe). 1987: Jelle Nijdam(proloog). 1986: Johan van der Velde (5de etappe). 1984: Adrie van der Poel (4de etappe). 1984: Jacques Hanegraaf (2de etappe). 1981: Gerrie Knetemann (1ste etappe).