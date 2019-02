Mijmeringen bij afscheid Vladimir Kramnik

Kramnik zal binnenkort zijn vertrek nader toelichten. Misschien liet zijn motivatie al langere tijd te wensen over, maar ik vermoed dat de kiem voor zijn beslissing vorig jaar is gelegd tijdens het kandidatentoernooi in Berlijn.

Kramnik versloeg in de eerste twee ronden Grisjoek en Aronian en had een dag later de winst voor het ­grijpen tegen Caruana. De uiteindelijke nederlaag in die partij trof hem als een mokerslag. Hij wist dat hij een grote kans op een nieuwe WK-match had gemist.

De reacties op Kramniks afscheid waren hartverwarmend. Al zijn collega’s gaven blijk van hun waardering voor de vriendelijke reus. Diep getroffen toonde zich Vishy Anand, die ­dertig jaar lang rivaal, vriend en vertrouweling van Kramnik is geweest: ‘Ik ­geloofde het gerucht over zijn aanstaande vertrek niet, maar nu heb ik spijt dat ik er in Wijk aan Zee niet met hem over heb gesproken. Hij verlaat ons veel te vroeg.’

Kramnik was de eerste speler na Anatoli Karpov die ongevoelig bleek voor de uitstraling van Gari Kasparov. Velen verloren een deel van hun speelkracht als ze tegenover The Boss plaatsnamen, maar Kramnik bleef ­altijd onverstoorbaar. De lange reeks onderlinge partijen sloot hij, mede dankzij de 8,5-6,5-winst in de WK-tweekamp in 2000, af met een 25-24-voorsprong.

Kasparov – Kramnik

Dos Hermanas 1996

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 e6 5. e3 Pbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5

8. Ld3 Lb7 9. 0-0 a6 10. e4 c5 11. d5 c4 12. Lc2 Dc7 13. Pd4 Pc5 14. b4 cxb3

15. axb3 b4 16. Pa4 Pcxe4 17. Lxe4

Indertijd een nieuwe zet in plaats van het bekende 17. dxe6 Td8 18. exf7+ Kxf7.

17 ... Pxe4 18. dxe6 Ld6 19. exf7+ Dxf7 20. f3 Dh5

Als het paard wijkt, is 21. Te1+ onaangenaam.

21. g3 0-0

Sterker is 21 ... Pxg3! 22. hxg3 0-0

23. Ta2 Lxg3 24. Tg2 Le5.

22. fxe4 Dh3 23. Pf3

Een betere verdediging is 23. De2 Lxg3 24. Pf5.

23 ... Lxg3 24. Pc5?

Met 24. De2 Txf3 25. Txf3 Lxh2+

26. Dxh2 Dxf3 27. Dg2 Dxg2+ 28. Kxg2 Lxe4 kon wit een gelijkstaand eindspel ­bereiken.

24 ... Txf3 25. Txf3 Dxh2+ 26. Kf1

Zie diagram.

26 ... Lc6! 27. Lg5 Lb5+ 28. Pd3 Te8! 29. Ta2 Dh1+

Een slordigheid. Wit staat mat na 29 ... Lxd3+ 30. Txd3 Dh1+ 31. Ke2 Dg2+ 32. Ke3 Txe4.

30. Ke2 Txe4+ 31. Kd2 Dg2+ 32. Kc1 Dxa2 33. Txg3 Da1+ 34. Kc2 Dc3+

35. Kb1 Td4

Wit geeft op.