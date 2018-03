Miho Takagi verovert als eerste Japanse schaatser wereldtitel allround

Ireen Wüst keek voor de slotafstand tegen een achterstand van ruim 11 seconden aan. Een onhaalbare kaart, zo leek en bleek het. De 31-jarige pupil van Rutger Tijssen ging hard van start, maar Takagi liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Ze bleef in het spoor van de Nederlandse - die de 5 kilometer won - en verzekerde zich zo in haar zog van de eerste mondiale allroundtitel voor Japan. Nog nooit eindigde een Japanse schaatser hoger dan de tweede plaats.



Wüst had zich ten doel gesteld om het record van Gunda Niemann-Stirnemann, die in haar loopbaan 8 keer wereldkampioene allround werd, te verbreken. De Nederlandse stond voor dit toernooi op 6. Omdat ze heeft aangegeven hoogstwaarschijnlijk nog maar twee jaar te schaatsen, was de overwinning in Amsterdam onmisbaar in haar jacht. Nu lijkt ze in de toekomst de prestatie van de Duitse alleen nog te kunnen evenaren. Zelf lachte ze toen het in het gesprek met de schaatspers voorbij kwam. 'Dan moet ik wellicht nog een jaartje langer door en dan komen ook de Spelen in beeld. Nee, ik moet het eerst maar volgend jaar proberen.'



De onttroonde titelhoudster had ondanks haar verlies genoten op de tijdelijke ijsbaan in het Olympisch Stadion. 'Dit is van al mijn tweede plekken de mooiste. De entourage, ondanks de wind en de regen, was geweldig. Als er een dak op het stadion had gezeten, dan was dat er in de laatste drie rondes vanaf gegaan.'