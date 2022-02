Miho Takagi maakt haar belofte waar op de 1.000 meter: ‘Eindelijk heb ik deze medaille’

De Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam feliciteert Miho Takagi uit Japan met het goud. Leerdam legde beslag op de tweede plaats op de 1.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als het echt belangrijk werd dan haalde Miho Takagi het vaak net niet. Dan kregen de zenuwen vat op haar. Donderdag niet. De 27-jarige Japanse was de topfavoriete op de 1.000 meter en weerstond de druk die daarbij hoort. Na vier eerdere podiumplaatsen behaalde ze eindelijk haar eerste individuele olympische titel.

Haar Nederlandse coach sinds 2015, Johan de Wit, had ondanks haar voorgeschiedenis veel vertrouwen in een goede afloop. Er loerde maar één gevaar voor de Japanse alleskunner, die eerder wereldkampioen allround en sprint is geweest. ‘Ik dacht alleen die Jutta Leerdam, die kan zo verschrikkelijk hard schaatsen. Als die maar een beetje normaal doet, dan moet het lukken.’

En inderdaad, Leerdam reed een snelle 1.000 meter: 1.13,83. Maar de lange Nederlandse (1.81) vermorste tienden van een seconde door een bijna-val. Daar kon de bijna 20 centimeter kleinere Takagi (1.63) relatief eenvoudig onder duiken en met 1.13,19. ‘Dat was wel een opluchting’, zegt De Wit na afloop. Dat gaf de Japanse toe. ‘Eindelijk heb ik deze medaille’, zei ze. Om er direct aan toe te voegen dat de overwinning niet alleen het gevolg van haar kracht was, maar van het complete team dat ze om zich heen heeft. ‘Deze medaille is ook voor de ploeg.’

Die uitspraak is volgens haar coach meer dan beleefdheid. Het is tekenend voor de Japanse benadering van de sport, maar toch vooral ook een uitvloeisel van Takagi’s persoonlijkheid. ‘Ze heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, niet alleen voor zichzelf.’

De Japanse Miho Takagi viert haar overwinning op de 1.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dat toonde ze op dinsdag ook toen de Japanse achtervolgingsploeg op weg naar het goud leek, maar dat verloor omdat Nana Takagi, haar oudere zus, onderuit ging. Na die teleurstelling was het Miho die haar zus en Ayano Sato opbeurde. De Wit: ‘Je kunt zielig gaan zitten huilen of je kunt zeggen: kom op, je hebt het goed gedaan. En zij doet dat terwijl ze zelf ook een gouden medaille misliep.’

Takagi en De Wit hebben een sterke band. Ze communiceren met elkaar in wankel Engels, maar dat is genoeg. Ze hebben niet veel woorden nodig. ‘We werken al zeven jaar samen. Ik hoef soms niet eens wat te zeggen. We snappen elkaar, ik weet niet hoe dat werkt.’

Zo’n connectie als met haar heeft De Wit, die in het verleden onder anderen Irene Schouten coachte, met geen andere sporter gehad. En dat komt niet eens direct door wat ze op ijzers kan, maar hoe ze naast de ijsbaan zich gedraagt. ‘Ze is gewoon normaal’, zegt hij. Dat maakt haar paradoxaal genoeg als topsporter uniek. Veel grote sportmensen zijn immers vooral op zichzelf gericht. Zij niet. ‘Ze is heel attent.’

Na een heftige aardbeving in Obihiro, de woonplaats van De Wit en zijn gezin, viel de stroom in de hele stad uit en zaten ze in het pikdonker in hun appartement op de zevende verdieping. ‘Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. We keken uit het raam en echt alles was donker.’

Na een kwartier werd er op de voordeur geklopt. Met een mijnwerkerslampje op haar hoofd stapte Takagi binnen. Ze was vanaf haar eigen huis een kwartier door de verduisterde stad gefietst om een paar zaklampen te komen brengen. ‘Ik moest naar jullie toe, want anders hebben jullie geen licht’, was haar uitleg.

Zo zacht als ze is voor anderen, zo nietsontziend kan ze voor zichzelf zijn. ‘Ze heeft een ongelooflijk harde kop. Dat maakt het verschil in topsport. In training gaat het altijd hard’, zegt De Wit. En ze is leergierig. Ze noteert al haar trainingsdata en wil precies weten hoe het werkt en waar ze zich nog verbeteren kan.

Met die instelling heeft Takagi, die als 15-jarige al deelnam aan de Spelen van Vancouver, zich ontwikkeld tot een alleskunner. In 2018 werd ze wereldkampioene allround en in 2020 wereldkampioene sprint. Ze kan bijna alle afstanden aan, maar juist bij de belangrijkste races raakt ze de wil om pijn te lijden soms kwijt.

Dat gebeurde volgens De Wit op de Spelen in Beijing op de 3 kilometer, waar ze met een behoudend begin te veel tijd verloor en zesde werd. De tweede plek op de 1.500 meter, de afstand waarop ze wereldrecordhouder is, was eveneens een tegenvaller.

De Wit, die vanwege een coronabesmetting ergens kilometers verderop in Beijing in een hotel opgesloten was, zag die race via blokkerige beelden op zijn mobiel en was zwaar teleurgesteld in zijn pupil. ‘Ik was daar wel ziek van.’

Beter ging het toen hij uit zijn covidgevangenschap terugkeerde en op de 500 meter weer op de kruising mocht staan. Prompt reed Takagi een persoonlijk record en werd wederom tweede. Die zilveren medaille voelde als een overwinning. Ze is van huis uit immers geen sprinter en besteedt er nog altijd relatief weinig aandacht aan. ‘Wij hebben ons nooit toegelegd op de 500 meter.’

Maar zilver was nog altijd geen goud. Ook vier jaar geleden in Pyeongchang was het allemaal net niet met brons op de 1.000 meter en zilver op de 1.500 meter. Alleen de ploegenachtervolging leverde de titel op. Hetzelfde geldt voor de WK afstanden, de proeftuin voor de Spelen, waar Takagi nooit ook individueel wist te zegevieren. De tweede plek op de 1.500 meter op het WK van 2019 is haar beste resultaat.

Dat het steeds maar mis ging moet liggen aan nervositeit, denkt De Wit. ‘Choken’ in sportjargon. ‘Ik kan het anders ook niet duiden. Ze is altijd in februari goed, maar altijd op de WK afstanden of de Spelen niet. En dan wordt ze even later wel wereldkampioen allround of sprint.’

Dat het nu wel lukt, kan De Wit niet vanuit een andere mentaliteit verklaren. Ze was wel kalmer voor de 1.000 meter dan normaal. Misschien omdat er vanwege de verplichte quarantaine bij terugkeer minder Japanse journalisten in Beijing zijn dan bij eerdere toernooien.

De enige reden die hij kan bedenken is fysiek. Takagi is heel veel beter geworden. Knikkende knieën of niet, dat maakt dan niet meer zoveel uit. ‘De rest komt er dan gewoon niet aan.’