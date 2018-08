Miguoel Admiraal bewijst zijn talent in Andorra

Er zijn jaren geweest waarin de Nederlandse schakers minder succesvol waren in de zomertoernooien in eigen land. Roeland Pruijssers hield in het LCT toernooi in Leiden de concurrentie uit India achter zich en Erwin L’Ami won het open NK in Dieren. Het zijn respectabele prestaties, die werden overtroffen door een Nederlander die niet iedereen zal kennen.

Miguoel Admiraal (23), internationaal meester sinds 2015, liet het nationale circuit aan zich voorbijgaan en schreef zich in voor het met onder anderen twaalf grootmeesters sterk bezette Andorra Open in Escaldes.

Het bleek een gouden beslissing. Vanaf het begin speelde hij aan de hoogste borden, hij verloor geen enkele partij en na de voorlaatste ronde was hij zeker van een grootmeesterresultaat. Hij completeerde het succes door de slotpartij te winnen en met een score van 7,5 uit 9 de ongedeelde eerste prijs te veroveren.

Een groot talent dus, van wie we nog veel kunnen verwachten? Het zou mooi zijn, maar ik vrees dat hij het voorbeeld van vele anderen zal volgen door voorrang te geven aan zijn maatschappelijke carrière. Admiraal heeft econometrie gestudeerd, een vak dat een heel wat beter financieel perspectief biedt dan dat van schaakprofessional.

Op weg naar de toernooizege won Admiraal een partij van de buitencategorie. Zijn in Rusland geboren Duitse tegenstander kwam er niet aan te pas.

Kunin - Admiraal

Escaldes 2018

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 c6 5. e3 Pbd7 6. Dc2 Ld6 7. b3 0-0 8. Lb2 e5 9. Le2 e4 10. Pd2 Te8 11. g4 Pf8 12. g5 Pg4 13. h4

Wit mag zich niet laten verleiden tot de stukwinst 13. h3. Na 13 ... Pxf2 14. Kxf2 Dxg5 heeft zwart schitterend spel.

13 ... Lb8 14. Tg1 h5 15. gxh6 ep Pxf2

Een moedig offer dat wit alle kans geeft het verkeerd te doen.

16. Txg7+ Kh8 17. Txf7

De eerste stap in de verkeerde richting. De computer suggereert een lange variant die tot remise door eeuwig schaak leidt: 17. Pdxe4 Pxe4 18. Pxe4 Txe4 19. 0-0-0 Df6 20. Tdg1 Pg6 21. h5 Df2 22. T1xg6 Dxe3+ 23. Kb1 fxg6 24. hxg6 Dxe2 25. Th7+.

17 ... Pd3+ 18. Kd1 Dxh4 19. Tf1

Hierna is wit verloren. Met 19. Lxd3 Dh5+ 20. Le2 Dxf7 21. cxd5 cxd5 22. Dc1, gevolgd door Kd1-c2 kan wit vechten.

19 ... Lg4 20. La3 Pe6 21. Lxg4 Dxg4+ 22. Pe2

Zie diagram

22 ... Lf4!

De mooiste zet van de partij. Na 23. exf4 Pxd4 is het afgelopen.

23. Tg1 Dh5 24. Pf1 Tg8 25. Txg8+ Txg8 26. exf4 Tg1 27. Kd2 Dxe2+

Met een schijndameoffer zet zwart de slotaanval in. Na 28. Kxe2 Pxd4+ 29. Kd2 Tg2+ verliest wit have en goed.

28. Kc3 Df3 29. Ph2 De3 30. Txg1 Dxd4+ 31. Kd2 Pb4+ 32. Kc1 Dxg1+ 33. Dd1 Pxa2+ 34. Kc2 Dxh2+ 35. Dd2 Pd4+ 36. Kd1 Dh1+ 37. De1 Df3+

Wit geeft op.