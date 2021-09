Miguel Angel López wint koninginnerit in de Vuelta, Primoz Roglic behoudt de leiding

Miguel Angel López van Movistar finisht in de mist op de top van de Altu d’el Gamoniteiru. Beeld AFP

Dat was een forse meevaller voor zijn Spaanse ploeg Movistar, die ondanks een aanzienlijk budget nog nauwelijks wat heeft gewonnen dit jaar. De ritwinst van López betekende de eerste etappe-overwinning van Movistar dit jaar in een grote ronde.

López kwam met 14 seconden voorsprong op rodetruidrager Primoz Roglic in zeer dichte mist als eerste boven op de Altu d’el Gamoniteiru. Met de vooraf zo gevreesde etappe viel de Vuelta schijnbaar in de plooi, want de eerste tien renners die uit de mist opdoken en over de finish gingen, staan nu in de top-11 van het algemeen klassement. De Fransman Guillaume Martin van Cofidis kwam als 18de boven, maar staat nu negende op bijna 9 minuten van klassementsleider Roglic.

Vooraf had ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma laten doorschemeren dat zijn ploeg de achttiende etappe wilde winnen, eenvoudigweg omdat het de koninginnerit was. Een hoogtewinst van bijna 5000 meter was in een vrij korte afstand van 162 kilometers geperst. Ook de ruim 14 kilometer lange slotklim had met een gemiddelde stijging van 10 procent een zeldzame moeilijkheidsgraad, zo benadrukte de organisatie bijna verlekkerd.

Ploegenspel Jumbo-Visma

Zoals dagelijks in het tweede deel van deze Vuelta had de Nederlandse ploeg van rodetruidrager Primoz Roglic zijn zaakjes ook donderdag goed voor elkaar. Toen het gevecht om het eindpodium en de overige top-10-plaatsen losbarstte, ruim 7 kilometer van de streep, was Jumbo-Visma met drie renners vertegenwoordigd. Dat kon geen van de andere ploegen zeggen.

Even leek het erop dat Roglic zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss in de gelegenheid wilde stellen de rit te winnen, maar op ruim drie kilometer voor het einde stuurde Kuss uit en voerde zijn Sloveense kopman het selecte groepje klassementsrenners aan. Roglic had dezelfde blik als een dag eerder op de slotklim van de zeventiende etappe, die hij won. Donderdag reed er weliswaar een man vóór hem, López, maar met een voor Roglic in zijn huidige vorm, leek dat een overbrugbare voorsprong.

Geen kopie van Pogacar

Dat de Sloveen er schijnbaar zo op aasde achter elkaar de twee zwaarste bergritten van een grote ronde te winnen, leek op wat Roglic’ landgenoot Tadej Pogacar dit jaar deed in de Tour de France. Net als Roglic nu was Pogacar toen in juli klassementsleider met een straatlengte voorsprong. En net als de kopman en tijdritspecialist van Jumbo-Visma kon de gekende tijdrijder Pogacar erop rekenen die voorsprong wat uit te breiden in de etappe tegen de klok die nog op het programma stond. Gedreven door eerzucht deed Pogacar twee dagen achter elkaar niettemin forse inspanningen en won bergop zowel de 17de als de 18de etappe van de Tour.

Roglic slaagde er donderdag net niet in dat in de Vuelta te kopiëren. De inspanning van woensdag bleek een dag later toch iets te veel geweest. ‘Het voelde echt als de koninginnerit, maar we hadden het vandaag wel wat rustiger aan mogen doen, vind ik.’