Miedema redt het debuut van de nieuwe bondscoach, maar kan en wil het niet meer alleen doen

Alsof ze een totaal andere wedstrijd hadden gezien, zo verschillend analyseerden Vivianne Miedema en Mark Parsons de wedstrijd tegen Tsjechië. Natuurlijk, de debuterende bondscoach was teleurgesteld over het resultaat, maar hij had vooral een ‘sterk optreden’ gezien met wel ‘twintig kansen’. ‘Maar dat waren vooral halve kansen’, mopperde de spits. ‘Het was gewoon niet goed genoeg.’

Miedema redde Parsons debuut half met een laat cadeautje. In de 82ste minuut benutte ze haar enige uitgespeelde kans, zodat de wedstrijd tegen de nummer 27 op de Fifa-wereldranglijst niet verloren ging. Een matig begin van de WK-kwalificatie is het wel. Terwijl van de 35-jarige Parsons juist wordt gehoopt dat hij de Oranjevrouwen - vierde op Fifa-lijst - nog een stapje verder kan brengen dan zijn voorganger Sarina Wiegman, die EK-goud en WK-zilver veroverde.

De stroeve start kwam na een eerste week waarin Parsons en de spelers veel mooie woorden voor elkaar over hadden. ‘Als je een paar uur met deze groep doorbrengt, dan voel je je helemaal levendig’, zei de bondscoach, die de komende maanden ook nog werkt voor Portland Thorns in de Verenigde Staten. In de aanloop naar de wedstrijd met Tsjechië waren ‘excited’ en ‘energy’ de woorden die hij veruit het meest gebruikte.

‘Je kunt uren naar hem luisteren’, vond keeper Sari van Veenendaal tijdens een online persmoment. ‘Het is fijn om zo’n stroom met woorden aan te horen die allemaal wel raak zijn.’

Speldeprikjes

Als het gaat over veranderingen, is Parsons vooralsnog een stuk minder spraakzaam. Bewust. Hij heeft wel een mening, zei hij, ‘maar die is van achter een laptop’ gevormd en hij wil eerst de spelers beter leren kennen. Ook Van Veenendaal zag een trainer die vooralsnog vooral ‘hele kleine speldeprikjes’ aan het uitdelen was.

Parsons kan op zich ook nog jaren verder met de basis die Wiegman heeft gelegd. Zo’n zes, zeven spelers die in 2017 het EK wonnen vormen nog steeds het hart van het team. Van hen is Sari van Veenendaal (31) het oudst, Barcelona-ster Lieke Martens is 28 en topscorer Vivianne Miedema nog drie jaar jonger.

Tegen Tsjechië, dat zich graag liet terugvallen, stonden ze weer allemaal in de basis, maar kwamen ze pas in de slotfase echt los. Daarvoor was het vaak voorspelbaar, met veel hoge voorzetten die de Tsjechische keeper makkelijk uit de lucht kon plukken. De tegengoal viel nadat er vlak na rust slordig werd uitverdedigd. De bal belandde bij Juventus-spits Andrea Staskova, die knap controleerde en langs de handen van Sari van Veenendaal in de verre hoek schoot.

Afhankelijk

Die defensieve foutjes waren er ook onder Wiegman al en ook nu was te zien dat de Oranjevrouwen wel erg afhankelijk zijn van de goals van Miedema en de creativiteit van Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Als zij slecht in de wedstrijd zitten, dan wordt het moeizaam. ‘We kunnen wel altijd alle druk bij mij neerleggen’, vond Miedema, ‘maar volgens mij hebben we meer spelers die een doelpunt kunnen maken en daar moeten we op bouwen.’

Wat meer vers bloed zou ook welkom zijn, maar wie er kansen gaan krijgen wil Parsons vooralsnog niet zeggen. ‘Ik ben echt je vraag aan het ontwijken’, zei de Brit, ‘maar hopelijk krijg je een gevoel voor de bewondering die ik heb voor degenen die hier zijn én die er aankomen.’

Verjonging

Zijn voorganger zette al wel de eerste stappen naar verjonging. Jill Roord (24) was er bij het EK in 2017 al bij, maar groeide de laatste jaren uit tot een vaste kracht. Verdedigers Aniek Nouwen (22) en de nu geblesseerde Lynn Wilms (20) speelden zich recent in de basis. Ajax-speler Victoria Pelova (22), die er tijdens het WK in Frankrijk ook al bij zat, viel in Japan elke wedstrijd in.

‘Natuurlijk hoop ik met een nieuwe bondscoach op kansen’, zei de creatieve middenvelder eerder deze week in een telefonisch interview. ‘Ik verwacht geen basisplek, maar ik hoop er wel op.’

Vrijdag viel ze in de 83ste minuut in, vlak na de 1-1 Miedema. Een paar minuten later schoot ze van afstand op de paal. Een van de vele halve kansen die Miedema had gezien.

Maar wie had er nu gelijk? Positivo Parsons of de chagrijnige spits? ‘Dan moet ik natuurlijk de bondscoach zeggen’, grapte Miedema na afloop. ‘Met vlagen was het redelijk’, perste ze er nog uit. ‘Maar dinsdag moet het echt beter.’ Dan volgt in Reykjavik tegen het op papier sterkere IJsland – 16de op de Fifa-wereldranglijst – al de herkansing.