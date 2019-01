Middenvelder Andy S. had één keer de landelijke pers gehaald, totdat hij werd opgepakt voor de moord op de broer van kroongetuige Nabil B.

Op 31 oktober 1998 verloor Haarlem in een uitwedstrijd in de Toto Divisie met 2-1 van ADO Den Haag. Het Algemeen Dagblad schreef in een heerlijk verslag dat ADO in de ‘kelder van de eerste divisie’ een ‘zwaarbevochten zege’ had geboekt op het ‘nietige Haarlem’.

In het Zuiderpark trad Haarlem met slechts één spits aan, Carlos Hasselbaink. ‘Trainer Karel Bonsink verontschuldigde zich na afloop met de woorden dat hij nu eenmaal geen beter materiaal bezit.’

Haarlem had pech. Door een beoordelingsfout van scheidsrechter Hennie de Graaf kwam ADO uit een strafschop op voorsprong. ‘De tackle van Andy S. op Ali Boussaboun was correct. De middenvelder van Haarlem speelde de bal, maar de arbitrage beloonde de tuimeling van de Haagse aanvaller.’

Totdat hij werd opgepakt voor de veelbesproken moord in Amsterdam op de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn achternaam werd ingekort tot één letter, had middenvelder Shurandy ‘Andy’ S. één keer de landelijke pers gehaald, vanwege een correcte tackle die door de scheidsrechter verkeerd werd beoordeeld.

Profvoetballer, werd hij deze week genoemd in NRC Handelsblad, de krant die wees op deze episode uit zijn leven. Het woord suggereerde meer dan er is geweest. Andy S. is een van die duizenden voetballers die een blauwe maandag in het betaald voetbal hebben doorgebracht.

Over zijn loopbaan als voetballer is in de archieven nauwelijks iets te vinden. NRC schreef dat hij geboren is op Curaçao, in Nederland opgroeide en naar het vwo ging en een ‘talentvol voetballer’ was. ‘Hij krijgt een contract bij HFC Haarlem waar hij eind jaren negentig een tiental wedstrijden speelt. Daarna stokt zijn professionele voetbalcarrière.’

De tien wedstrijden die Andy S. in het betaald voetbal speelde.

Voor Haarlem speelde Andy S. in het eerste deel van het seizoen 1998-1999 748 minuten, in tien wedstrijden. In de presentatiegids van dat seizoen wordt zijn naam niet genoemd. De mannen die het erfgoed beheren van de club die in 2010 aan zijn einde kwam, kunnen zich hem nauwelijks herinneren.

‘Mysterieuze speler’, schrijft de man die de geschiedenis van de club documenteert in boeken en tijdschriften, Jan-Jaap van den Berg. Het lijkt er op dat alle informatie is gewist, mailt de beheerder van een supporterspagina op Facebook, Andy van der Linde. Een paar keer speelde Andy S. mee met een elftal van oud-Haarlem, zonder op te vallen.

‘Beetje een vaag figuur’, aldus Van der Linde. Later mailt de Haarlem-supporter een foto die in 2017 is genomen in Haarlem. Andy S. is een man met een vriendelijk gezicht.

Hij staat niet op elftalfoto’s, ook niet op de foto die Voetbal International in 2017 van het elftal van Haarlem uit 1998 plaatste. In 2000 zou hij zich hebben gemeld bij de Amsterdamse amateurclub De Beursbengels. Een jaar later werd hij aangetrokken door NAC, voor het tweede elftal.

Volgens NRC ging hij later op Curaçao wonen, samen met zijn vrouw. Hij raakte verslaafd aan cocaïne en keerde terug naar Nederland, ‘maar ook hier staat zijn leven in het teken van cocaïne en depressies. Andy heeft het gevoel dat hij heeft gefaald: als partner, als vader, als zoon en als broer. Hij heeft suïcidale neigingen.’

Toen NRC het voetbalverleden van Andy S. had onthuld en hij tot twintig jaar gevangenisstraf was veroordeeld, zette Telstar een bericht op Twitter. Het was waarschijnlijk grappig bedoeld, of gewoon een poging om de oude rivaal te sarren. Het is niet gebruikelijk dat Telstar nieuwsberichten op Twitter plaatst.

Telstar schreef triomfantelijk dat ‘oud-HFC Haarlem-speler Shurandy S.’ vanwege een liquidatie voor twintig jaar achter de tralies gaat. Vervolgens werd gewezen op het voetbalverleden van de ‘trotse Roodbroek.’

Bij de tweet werd het clublogo van Haarlem geplaatst. Het was geen correcte tackle en nergens voor nodig bovendien. Het was allemaal al erg genoeg.