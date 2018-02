Michiel de Ruiter bouwde de olympische schans: 'Blij dat het klaar is'

Michiel de Ruiter (54) neemt een slok van zijn bier. 'Blij dat het klaar is', zegt hij. 'Ik ben 21 dagen vol gas aan het werk geweest. Dat vreet aan je.'



De oud-freestyleskiër, die in 1992 en 1994 namens Nederland uitkwam op de Winterspelen, was in Pyeongchang verantwoordelijk voor het circuit van de aerials. Dat is het onderdeel waarbij skiërs van een schans springen en verschillende salto's en schroeven uitvoeren.



Hij deed alles zelf. Bouwde de schans en de landingsbaan. Reed in de pistenbully, hielp de sneeuw zacht te maken. Op trainingsdagen stond hij om 06:00 uur met een microfoon in zijn hand om de training te openen.