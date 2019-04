Michel Butter stapt uit in Marathon Londen. ‘Het ene moment zit je in een flow, het volgende moment sta je op de stoep’

Tevergeefs wacht atletiekcoach Guido Hartensveld zondagmiddag op Michel Butter. Hij heeft in de mediatent aan de finish de verrichtingen van zijn pupil gadegeslagen. Verheugd zag hij hoe de 33-jarige loper op weg leek om zich voor de ­Zomerspelen van 2020 te plaatsen. Totdat op de lijst met doorkomsttijden na 35 kilometer de naam van Butter niet meer opdook.

Terwijl Hartensveld nog met de sporttas van Butter aan de finish zit, laat de loper zich naar zijn hotel brengen. Ondersteund en met een deken om de schouders stapt Butter de lobby in. Na 34 kilometer was de race die zo voortreffelijk begon ineens voorbij.

‘Hij kreeg last van zijn rug en van zijn hamstring. In één keer werd het een kramp’, legde Hartensveld uit nadat hij met zijn pupil in het hotel herenigd was. De teleurstelling is door de telefoon te horen. ‘Hij voelde zich sterk. Het ene moment zit je in een flow, het volgende moment sta je op de stoep.’

Butter had hoge verwachtingen gekoesterd. Hij had de afgelopen maanden goed getraind, nauwelijks tegenslagen gekend en in de mondiale topwedstrijden stijgt hij vaak boven zichzelf uit. De omstandigheden in Londen waren perfect.

Kansen nog niet verkeken

En hij had een doel: plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Voor de Spelen van Rio kwam hij 8 seconden tekort voor de limiet; dat wil hij niet nog een keer meemaken. Hij mikte op een tijd rond 2.11 in Londen. Dat, vermoedde hij voor het weekeinde, zou toegang tot de Spelen moeten bieden.

Op zaterdag maakte de Atletiekunie zijn vermoeden officieel. De olympische limiet voor Nederlandse mannen is op 2.11.30 gesteld. Een startbewijs is daarnaast ook met een een top-10-notering in een van de zes ‘Marathon Majors’ te verdienen. Butter had in Londen zo een dubbele kans, want die wedstrijd maakt deel uit van de Majors.

Een plekje bij de top-10 bleek al snel na de start te hoog gegrepen. Hij was in het derde groepje terechtgekomen, dat om de 18de plaats leek te gaan strijden. De doorkomsttijden waren daarentegen zeer bemoedigend. Tot 30 kilometer koerste Butter af op een tijd van 2 uur en 10 minuten. Hartensveld: ‘Het was vrij simpel: het ging fantastisch’.

Bij de marathon ligt malheur altijd op de loer. De slopende inspanning stelt spieren en gewrichten bij elke stap op de proef en slurpt energie. ‘Dat is het verschil met andere sporten’, legt de coach uit. ‘Dit keer haperde de mechanica van zijn lichaam terwijl Michel dat eigenlijk nooit heeft.’

Met het debacle in Londen zijn de olympische kansen voor Butter nog niet verkeken. Hij heeft tot 31 mei 2020 de tijd om aan een van de twee eisen van de Atletiekunie te voldoen.