Michaëlla Krajicek geniet in het padel van haar tweede topsportleven

Michaëlla Krajicek (r) met Steffie Weterings op de padelbaan: ‘Ik voel steeds meer die wedstrijdspanning.’ Beeld Photo: Henk Koster

Tijdens een wandeling door de Portugese stad Braga met haar 1-jarige zoontje Valentijn gaat de telefoon waarmee Michaëlla Krajicek met de Volkskrant beeldbelt ineens van haar gezicht naar haar buik en benen. Die ogen bijzonder afgetraind. Krajicek (33 jaar) is inmiddels drie jaar proftennisser af, maar verslaafd geraakt aan een andere racketsport: padel. In driekwart jaar klom ze op tot nummer 2 van Nederland, en het komende jaar wil ze uitvinden of ze ook internationaal mee kan. ‘Ik merk dat ik toch weer ambitieus word,’ vertelt ze vrolijk, onderwijl speurend naar een speeltuin.

Krajicek won als tennisser drie WTA-toernooien, stond 30ste op de wereldranglijst en haalde de kwartfinale van Wimbledon, het toernooi dat oudere broer Richard won. Ze stopte na jarenlang blessureleed aan met name haar knieën, werd augustus vorig jaar moeder en reisde de voorbije twee weken mee met haar vriend, de proftennisser Jelle Sels, naar Italië en Portugal. ‘Ik moest even vrij nemen van padel, mijn lichaam was echt vermoeid,’ verklaart ze.

Het geeft aan hoe fanatiek ze aan de slag is met de sport die overwaaide uit Latijns-Amerika en wereldwijd rap aan terrein wint. Ook in Nederland ploppen de padelbanen overal uit de grond. Krajicek probeerde de sport drie jaar geleden uit bij haar tennisclub, Amstelpark, aan de zijde van goede vriendin Steffie Weterings, thans de nummer 1 van Nederland. ‘Er waren wat bekende oud-voetballers die vroegen of ik een keer meedeed.’

Lachend: ‘Landzaat? Perez? Kan dat? Later speelde ik een keer in Rotterdam tegen Robin van Persie, die is echt goed trouwens!’ Haar achtergrond als proftennisser hielp haar. ‘Het is veel volleren, smashen. En ook al speel je met een heel ander racket (kleiner, dikker en met een blad van foam in plaats van snaren, red.), toch heb je nog veel aan je balgevoel vanuit het tennis.’

Meeste aces

Alleen aan haar in het tenniscircuit gevreesde service - in 2007 sloeg ze op Wimbledon de meeste aces van alle vrouwen - heeft ze niets, want bij padel is onderhands serveren verplicht. ‘Het is ook veel tactischer, je staat in een glazen kooi, je moet gebruikmaken van de glazen muren, dat is het moeilijkste. Rally’s zijn niet zomaar klaar na een harde klap, want die bal komt terug van de muur en dan kun je zomaar een smash om je oren krijgen.’

Dat gebeurde haar een keer letterlijk, met een grote bult tot gevolg. Maar verder is padel ‘lang niet zo hard’ voor haar lijf als tennis, dat gespeeld wordt op een grotere baan, en meer loopwerk en explosieve krachtinspanningen vereist, zeker in singlepartijen. Padel is altijd twee tegen twee. ‘Alsnog kan padel inspannend zijn doordat rally’s langer duren. Zeker in de top, daar rennen meiden soms de kooi uit om een bal nog te halen.’

Tijdens haar tennisloopbaan (2003-2020) stond Krajicek vaak onder grote druk, omdat ze in die tijd zowat de enige Nederlandse tennisser was die op hoog niveau meekon. De concurrentie in tennis is extreem, ook door het vele prijzengeld. Bij padel voelt alles vrijblijvender, met veel rumoer op en rond de kleine, zanderige kunstgrasbanen. Het is technisch makkelijker aan te leren, en in veel landen nog vooral het domein van amateurspelers. De toppers komen bijna allemaal uit Argentinië en Spanje, waar padel al jaren de tweede sport is achter voetbal, en hebben uitstekende sponsorcontracten.

Serieus trainen

Door corona en haar zwangerschap verdween Krajiceks padelracket even in de kast, maar vrij vlot na de geboorte van Valentijn pakte ze het er weer bij en won zonder serieus te trainen direct wat toernooitjes. ‘Ik speel met een goede partner, dat scheelt. Ik pak het steeds serieuzer aan, train nu bijna dagelijks met een coach, en dan maak je snel stappen. We winnen veel, ook van spelers uit België, Duitsland en Zweden.’

De ontnuchtering volgde tijdens een FIP Gold toernooi in Alkmaar waar ze met Weterings in de finale stuitte op een Spaans duo dat in de top-50 van de wereld staat. Lachend: ‘We zijn echt geslacht, gewoon schandalig. 6-0, 6-0. We hadden best vier games kunnen winnen, maar ook niet meer. Logisch. Die meiden spelen het al vijftien jaar in een echt padel-land, ik doe het pas serieus sinds december.’

Eind oktober volgt een lakmoesproef op het WK in Dubai. ‘Ik zal dan ook voor het eerst mijn zoontje negen dagen niet zien. Benieuwd hoe dat is.’

Er zit nog veel rek in, en er is nog tijd. In de top lopen veertigers rond, weet ze. ‘Maar ik zou eigenlijk naar Spanje moeten verhuizen en daar tweemaal daags moeten trainen met toppers en topcoaches om echt hoog op de ranglijst te komen. Dat heb ik er niet voor over. Ik zou graag een broertje of zusje voor Valentijn willen. Tot die tijd ga ik er vol voor, en wil ik ook internationale toernooien spelen.’

Ze geniet van haar tweede topsportleven. ‘Er zit nog niet megaveel druk op, maar ik voel wel steeds meer die wedstrijdspanning. Als je stopt als topsporter verlang je daar voortdurend naar.’

Schamele verdiensten

De verdiensten zijn schamel. Winst op een groot nationaal toernooi leverde haar laatst 250 euro op. ‘Daar ging nog 25 euro inschrijfgeld van af. Ach, dat geeft niet. We hebben al een paar goede sponsors, daaraan merk je hoe populair de sport ook in Nederland is. Maar geld is voor mij 0,0 motivatie. Ik vind het gewoon leuk, blijf er fit door.’ Lachend: ‘Dat moet ook wel met een vriend die topsporter en ruim zes jaar jonger is.’

Zelfs haar vader Petr, een erkend tennisfanaat en -coach, is inmiddels gevallen voor padel nadat Michaëlla hem de regels uitlegde. Toch blijft tennis haar grootste sportliefde. ‘Bij tennis kun je meer variatie aanbrengen, je moet de ballen zuiverder raken.’

Na haar gedwongen tennispensioen dacht ze niet meer een activiteit te vinden die haar gelukkig maakt. ‘Richard is gek van fietsen. Hij heeft me vaak proberen te verleiden mee te gaan, maar dat vind ik dus echt vreselijk. Richard vindt padel ook wel leuk, maar bij de mannen ligt het niveau veel hoger. We zijn te fanatieke sporters om iets te doen zonder kans op winst te maken.’

Het grootste toernooi dat Nederland aandoet, de World Padel Tour in Amsterdam die 28 september begint, slaat ze bewust over. ‘Daar is de wereldtop aanwezig, daar zou ik echt geen kans maken. Ik wil eerst nog een jaar voluit trainen en spelen, ook internationaal.’

Ze haalt een miniatuur tennisracket tevoorschijn uit de kinderwagen. Cadeautje voor Valentijn. ‘Daar zal nog wel een padelracketje bijkomen. Al heeft mijn vriend het liefst dat hij voetballer wordt.’