Michael van Praag had – leuk detail – een shirt van Richard Witschge voor Polletje meegenomen

Achter het doel waar in de Johan Cruijff Arena in andere tijden de meest fanatieke supporters van Ajax zich verzamelen, hing zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen een groot spandoek met de tekst ‘R.I.P. Polletje’. Ernaast was het gebruikelijke spandoek te zien van de F-side.

De directie van Ajax vond het kennelijk wel best dat op een zondagmiddag eer werd betoond aan een van de bekendste hooligans uit de nationale voetbalgeschiedenis. Het zwarte spandoek met witte letters verscheen bij ESPN en de NOS voortdurend prominent in beeld, het was niet te negeren. Kennelijk hoopte ook de clubleiding dat de meervoudige moordenaar Polletje in vrede zou rusten.

Polletje was de goeiige bijnaam van Martin van de Pol, een veroordeelde crimineel die sinds de jaren tachtig een prominente rol speelde binnen de harde supporterskern van Ajax. Een paar dagen voor de wedstrijd tegen FC Groningen werd hij in Amsterdam doodgeschoten voor de school van zijn dochtertje. Hoewel zijn rol bij de F-side bijna geheel was uitgespeeld, werd hij door Ajax-supporters uitgebreid en liefdevol herdacht.

In een ander deel van de wereld verscheen er een krant (Het Parool) die een stuk over Van de Pol voorzag van de kop ‘Polletje was helemaal lijp’ en melding maakte van zijn excessieve drugsgebruik en gebruik van geweld. Ook: ‘Met vooral jonge hooligans aan zijn zijde maakte hij jarenlang de dienst uit in het supportershome, waar ook in drugs werd gehandeld.’

Beeld Twitter

De link tussen de club en de crimineel was onmiskenbaar. Het sterkste verhaal ging over een bezoek van Ajax-voorzitter Michael van Praag aan de gevangenis. Van Praag had bij Ajax het supportersbeleid in zijn portefeuille. Polletje zat vast omdat hij in een Haarlemse seksclub vier mannen had doodgeschoten. Van Praag had - leuk detail - een shirt van Richard Witschge voor hem meegenomen.

Helaas bleef dat shirt (waarom een shirt, waarom Richard Witschge?) onbesproken in een interview met het radioprogramma De Nieuws BV. Daarin legde Van Praag uit dat hij destijds op bezoek was gegaan om een wraakactie van Polletje te voorkomen.

Hij zou binnenkort vrijkomen en Van Praag had gehoord dat hij van plan was om wraak te nemen op de moordenaar van die andere bekende Ajax-hooligan, Carlo Picornie. Volgens Van Praag was Polletje ‘op onderdelen best gewelddadig, maar ook een Ajax-supporter, dus je had met hem te maken’.

Toen Ajax-hooligan Polletje in de gevangenis zat, zocht toenmalig Ajax-voorzitter Michael van Praag hem op, vertelt hij in @denieuwsbv. pic.twitter.com/8Fh0wPgKox — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 5 maart 2021

Ook als het om criminelen gaat, is Ajax in Nederland nummer één. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het stadion van Ajax in de Watergraafsmeer een favoriete ontmoetingsplek van de Amsterdamse penose. Cor van Hout en Willem Holleeder, bloedgabbers en Heineken-ontvoerders, zaten begin jaren negentig vaak samen op de tribune. Van Van Hout werd gezegd dat hij niet zonder Amsterdam, Ajax en de Febo kon.

Eerder dit jaar trad ook een andere crimineel naar voren als supporter van Ajax, Ridouan Taghi. De Telegraaf had de hand weten te leggen op verslagen van verhoren in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi (1.76 meter), zelf niet de grootste, poneert de stelling dat kleine voetballers de beste zijn en noemt de namen van Messi, Maradona en Romario.

Hij was het zelf die het onderwerp, voetbal, aansneed:

Taghi: ‘Ajax is toch mijn cluppie’.

Politieman 1: ‘Serieus, ja?’

Taghi: ‘Ja, ik ben echt Ajax’.

Het daaropvolgende deel van het verhoor werd jammer genoeg niet uitgeschreven, maar samengevat. ‘Ze keuvelen over Klaassen die terug is bij Ajax, Ziyech die naar Chelsea is vertrokken, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong’.

Polletje, Cor van Hout, Willem Holleeder, Ridouan Taghi: allemaal zijn ze op onderdelen best gewelddadig, maar ook echt Ajax, dood of in de gevangenis.