Michael Korrel behaalt brons op WK in Japan: ‘Ik moet gewoon verder gaan waar ik nu mee bezig ben’

Michael Korrel domineert in de strijd om het brons tegen Cho Guham. Beeld REUTERS

Hij was al eens zevende en vijfde van de wereld, maar op de WK in Tokio veroverde judoka Michael Korrel zijn langgekoesterde medaille. In de historische Budokan-hal knokte hij zich vrijdag in de klasse tot 100 kilogram naar de bronzen plak. Als de nummer vier van de wereldranglijst rekende hij onder meer af met twee oersterke mannen, de titelverdediger en de huidige nummer één van de wereld.

Het zorgde voor een brede glimlach op het gezicht van de 25-jarige Nederlander. ‘Ik was er al een aantal keer dichtbij, maar stond telkens met lege handen. Nu heb ik het voor elkaar gekregen en dat voelt geweldig’, zei een uitgeputte Korrel via de telefoon vanuit Japan.

Dat hij helemaal leeg was, kon nauwelijks verwonderlijk worden genoemd. De route die Korrel op jacht naar zijn eerste WK-medaille moest afleggen, was loodzwaar. Nadat hij in de kwartfinales op ippon onderuit was gegaan tegen Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan, wist hij dat brons via de herkansingen het maximaal haalbare was.

Hotelkamer

Om zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden, trok hij zich in de 2,5 uur durende pauze samen met zijn judokameraad Frank de Wit terug op zijn hotelkamer. Die vertelde hem dat hij niet meer aan de verloren kwartfinalepartij mocht denken. Korrel doezelde even weg en nam een douche. ‘Ik probeer altijd te resetten tussendoor.’

In de herkansingsronde rekende hij eerst af met de Georgiër Varlam Liparteliani, de nummer één van de wereld, van wie hij drie keer eerder had verloren. Dit keer won Korrel door Liparte­liani half op zijn rug te gooien (waza-ari). In de strijd om het brons was een superfitte Korrel de moegestreden Zuid-Koreaanse titelverdediger Cho Guham de baas. ‘Als je grote medailles wilt winnen, moet je ook van de grote jongens winnen’, zei Korrel, die in 2016 EK-brons veroverde.

Met zijn podiumplek op de WK in Tokio bevestigde hij dat op de Spelen van 2020, die op dezelfde locatie plaatsvinden, serieus rekening met hem gehouden dient te worden. Korrel was er vier jaar geleden in Rio ook al bij, als sparringpartner voor de andere Nederlandse judoka’s. Aangezien elk land per gewichtsklasse maar één judoka naar de Spelen mag afvaardigen, koos de judobond destijds voor de meer ervaren Henk Grol.

De 34-jarige Haarlemmer, die zaterdag op de tatami verschijnt, heeft inmiddels de overstap gemaakt naar de zwaargewichten (boven 100 kilogram). Voor Korrel was de WK tevens de gelegenheid om alvast te wennen aan de ‘heilige’ grond waarop hij over een jaar weer hoopt te schitteren. ‘Ik moet gewoon verder gaan waar ik nu mee bezig ben. Ik merk dat ik steeds beter word.’

Door de bronzen plak van Korrel staat het aantal Nederlandse medailles op de WK in Tokio op drie. Ook Juul Franssen (klasse tot 63 kilogram) veroverde brons, terwijl Noël van ’t End (klasse tot 90 kilogram) zich donderdag als eerste Nederlander in tien jaar tot wereldkampioen kroonde.

Daarmee heeft bondscoach Maarten Arens zijn doelstelling al bereikt. Hij zette voor de WK in Japan inop twee medailles.