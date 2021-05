Michael Jordan bewijst ‘kleine broer’ Kobe Bryant laatste eer bij Hall of Fame

Vanessa Bryant en Michael Jordan. Beeld AFP

Bijna anderhalf jaar na zijn dood kreeg Kobe Bryant dit weekeinde postuum een plekje in de Hall of Fame van het Amerikaanse basketbal, een eregalerij bestemd voor de elite. De voormalige sterspeler van Los Angeles Lakers werd geïntroduceerd door niemand minder dan Michael Jordan, de man die hij als een grote broer beschouwde en wiens speelstijl hij tot in het kleinste detail kopieerde.

Jordan bevond zich zaterdag op het podium in Connecticut aan de zijde van Bryants vrouw Vanessa, die het spreken voor haar rekening nam. ‘Dank aan alle mensen die aan Kobe twijfelden’, zei de weduwe. ‘Hij heeft jullie ongelijk bewezen.’ De uitspraak leidde tot een grote glimlach bij Jordan. Ook voor de zesvoudig NBA-kampioen was twijfel brandstof.

De legende hield het dit keer droog, waar tranen in 2009, toen hij zelf de Hall of Fame in ging, nog over zijn wangen rolden. Jordans kletsnatte gelaat was jarenlang een running gag op sociale media. In februari 2020 grapte de oud-basketballer erover tijdens een herdenkingsdienst voor Bryant, waar hij zijn emoties opnieuw de vrije loop liet. ‘Toen Kobe overleed, ging er een stukje van mijzelf verloren’, sprak Jordan over zijn ‘kleine broer’. De vriendschap tussen de twee kwam voor de buitenwereld als een verrassing.

Bryant kwam op 26 januari 2020 om het leven bij een helikopterongeluk in de heuvels nabij Los Angeles, samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en zes anderen. De piloot was gedesoriënteerd geraakt in een dichte mistbank, zo bleek later, en was met hoge snelheid gaan dalen in plaats van opstijgen. Het onderzoek naar de crash loopt nog.

Dochter Gianna

Vorige week onthulde Jordan in een interview met sportzender ESPN dat hij de laatste sms-berichten van Bryant nog altijd op zijn telefoon heeft. De twee informeerden naar elkaars familie, Jordan maakte een grapje over ‘coach Bryant’, die op het moment van sms’en bij een wedstrijd van zijn dochter Gianna op de bank zat. ‘We zijn ze aan het inmaken’, antwoordde hij triomfantelijk.

De jonge Bryant, als tiener gedebuteerd in de NBA, was geobsedeerd door Jordan, zoals vrijwel elke basketballer in de jaren negentig. Een verschil met anderen van zijn generatie: Bryant had respect voor de legende, maar was niet geïntimideerd. Bij hun eerste ontmoeting, op 17 december 1996, begon de (toen nog) reserve Bryant met grote plannen aan de wedstrijd.

‘Ik ga hem vermorzelen’, dacht de rookie, voor hij bij de achterlijn te kijk werd gezet door een befaamde fake van de grootmeester. ‘Ik had die beweging duizenden keren bekeken, en nog viel ik ervoor’, blikte Bryant na zijn carrière terug.

Tijdens en na wedstrijden tegen zijn voorbeeld, vroeg hij Jordan de oren van het hoofd. Hoe draai ik weg bij een tegenstander? Wat is de beste schottechniek? Als de Lakers tegen Chicago Bulls speelden, wachtte Bryant (tot ergernis van zijn teamgenoten) bij de kleedkamer van Jordan. Soms duurde het een uur voordat die naar buiten kwam, maar altijd trof hij een geduldige Bryant, wachtend op nieuw huiswerk.

Meesterlijke adviezen

Jordan ervoer de nieuwsgierigheid, de drang om hem te kopiëren, als vleiend. Bovendien zag hij de potentie van Bryant. Ook andere spelers vroegen om zijn telefoonnummer, maar meestal werden ze doorverwezen naar een beveiliger. Adviezen van de meester moesten worden verdiend.

Dat Bryant het telefoonnummer uit handen van Jordan zelf kreeg, was veelbetekenend. De tiener maakte gretig gebruik van de privilege: soms belde hij zijn idool in het holst van de nacht. Irritant, vond Jordan aanvankelijk, maar later begon hij de toewijding van Bryant te waarderen.

De leerling bestudeerde zijn docent uitentreuren. Het was duidelijk terug te zien in de speelwijze van Bryant, die nauwelijks viel te onderscheiden van het origineel. De gelijkenis hield niet op buiten de lijnen. Bryant sprak zoals Jordan, nam hetzelfde loopje aan en vierde kampioenschappen zoals zijn voorbeeld het deed.

Ook na zijn basketbalcarrière bleef Bryant advies vragen aan Jordan, inmiddels clubeigenaar van Charlotte Hornets. Het zwarte gat? Hij zou er niet invallen, besliste Bryant nog tijdens zijn carrière. De laatste jaren van zijn leven sprak hij met schrijvers en filmmakers, won hij een Oscar voor een korte animatiefilm.

Het grootste verschil tussen de twee: Jordan won zes titels, Bryant bleef steken op vijf. Wel passeerde de Lakers-ster zijn grote broer in 2016 op de eeuwige topscorerslijst. ‘Hij is een enorm onderdeel van mijn succes geweest’, sprak Bryant toen over Jordan. ‘Zijn mentorschap en zijn adviezen hebben alles voor me betekend.’

Hall of Fame