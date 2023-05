Miami Heat blijft altijd de underdog maar is wel mooi play-offs-finalist in de NBA

Miami-coach Erik Spoelstra omhelst sterspeler Jimmy Butler na de zege op Boston Celtics. Beeld ANP / EPA

Het scheelde niet veel of Miami was de play-offs misgelopen. Na een tegenvallend seizoen moest de club het van het zogeheten play-in-toernooi hebben. Dat werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om de spanning er tot het einde van het reguliere seizoen in te houden.

Miami verloor eerst van Atlanta Hawks, maar pakte de laatste strohalm tegen Chicago Bulls. Daarmee was de ploeg in het oosten als achtste en laatste geplaatst.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Bookmakers in Vegas gaven Miami een schamele procent kans om de finale te halen. In de eerste ronde zou het klaar zijn, zo werd verwacht, maar met het verslaan van de als eerste geplaatste topfavoriet Milwaukee Bucks was daar meteen een stunt. New York Knicks was het volgende slachtoffer, maar het sterke Boston Celtics zou in de halve finale dan toch echt het eindstation zijn.

Niet dus. Afgelopen maandag won Miami met overmacht de zevende en beslissende wedstrijd in Boston (103-84). De ploeg had een voorsprong van 3-0 in wedstrijden uit handen gegeven en stond op het punt negatieve geschiedenis te schrijven. In 150 voorgaande best-of-seven-series presteerde geen team in de NBA het om alsnog met 3-4 onderuit te gaan. Ook Miami liet het dus niet gebeuren.

Nederlandse overgrootouders

De ploeg wordt aangestuurd door coach Erik Spoelstra, een Filipijns-Amerikaanse perfectionist met Nederlandse overgrootouders. In 2012 en 2013 won hij twee NBA-titels, toen nog met LeBron James.

Het huidige Miami is een vechtmachine van het zuiverste soort. Mentaal ijzersterk, met spelers die als soldaten hun taak uitvoeren. De clubs scout op persoonlijkheden en stelde dit seizoen een team samen van underdogs. Van de spelers die in de play-offs veel minuten maken, werden er vier aanvankelijk niet goed genoeg bevonden om in de NBA te spelen.

In Jimmy Butler heeft Miami een weerbarstige sterspeler die feilloos in de clubcultuur past. Buiten de lijnen is de Amerikaan een kleurrijk personage. Butler heeft een eigen koffiemerk en plaagde persfotografen bij aanvang van het seizoen door met lange, kunstmatige dreadlocks op de foto te gaan. Op het veld is hij de zakelijkheid zelve.

Onverstoorbaar en zelfbewust

Butler is onverstoorbaar en zelfbewust. ‘We gaan gewoon winnen’, sprak hij toen zijn team de zesde wedstrijd tegen Boston in de laatste milliseconde had verloren. Voorafgaand aan de play-offs vroeg hij de bevriende tennisster en Heat-supporter Coco Gauff in een berichtje of haar familie kaartjes voor de finale wilde.

De trofee voor het winnen van de oostelijke divisie wilde Butler maandag niet aanpakken. ‘Ik wil de volgende’, zei hij tegen een teamgenoot. In de finale - donderdagnacht wordt de eerste wedstrijd gespeeld - geldt Denver, met de onnavolgbare Serviër Nikola Jokic, als favoriet. Voor Miami is het niets nieuws.