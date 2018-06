Mexico klopt regerend wereldkampioen Duitsland

Het was voor het eerst sinds 1982 dat Duitsland zijn eerste wedstrijd op het WK verloor. Destijds was Algerije met 2-1 te sterk voor 'Die Mannschaft'.

Duitsland wist zich in het Loezjniki-stadion van Moskou lange tijd geen raad met de snelle en passionele Mexicanen. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio ging als een orkaan van start en overrompelde de Duitsers. Zo was Lozano al in de eerste minuut dicht bij de openingstreffer. Jérôme Boateng kon met een glijdende tackle nog voorkomen dat de bal op doel ging. De storm hield de hele eerste helft aan.

De strijdende en onbevangen Mexicanen waren bij verovering van de bal in een vloek en een zucht aan de overkant. Een Mexicaans doelpunt kon niet uitblijven en in de 35e minuut was het raak. Javier Hernández werd weggestuurd en vond Lozano aan de linkerkant van het strafschopgebied. De PSV'er kapte de bal naar zijn rechterbeen en vond de korte hoek met een laag schot: 1-0.

Foto EPA

Duitsland leek wakker en kwam daarna wat beter in de wedstrijd. Toni Kroos zag een vrije trap uit de kruising getikt door Guillermo Ochoa. Het spel golfde heen en weer en het niveau bleef hoog. Met 'slechts' een 1-0-voorsprong gingen de Mexicanen in de rust bijkomen van hun vliegende start op het WK.

Het kwartier rust bleek te kort voor de Mexicanen, die in de tweede helft geen adem meer over hadden om enkele grote kansen in de tegenaanval af te maken. Het was vooral tegenhouden en nagelbijten voor de Mexicaanse fans. Het bleef 1-0, vooral dankzij Ochoa.