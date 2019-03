Mexicaanse boogschutter Gabriela Bayardo wil als Nederlandse naar de Spelen

De Nederlandse boogschutters trainen op een verlaten voetbalveld in het Brabantse dorpje Helvoirt. De pijlen vliegen over zeventig meter in de roos. Nu is het nog rustig, maar begin juni zal dat anders zijn, wanneer een kilometer of tien verderop in Den Bosch de WK plaatsvinden. ­Bayardo zal dan voor het eerst voor Nederland uitkomen op een groot toernooi.

Ze is vanwege de liefde naar Nederland gekomen. Haar partner Mike Schloesser is ook boogschutter. De twee hebben elkaar tijdens een wedstrijd in Mexico leren kennen. ‘We hadden een gemeenschappelijke vriend. Van het een kwam het ander’, vertelt Schloesser, die eerder deze maand Europees kampioen werd. Bayardo lacht: ‘Europees kampioen! Dat zou ik ook wel willen.’

Handboogschieten staat eens in de vier jaar voor even in de olympische schijnwerpers, vooral door het succes van de Nederlandse mannen. Rick van der Ven (27) en Sjef van den Berg (23) haalden allebei de halve finales, respectievelijk in 2012 en 2016. Steve Wijler (22) pakte twee jaar geleden brons op de WK en staat op dit moment tweede op de mondiale ranglijst.

Bij de vrouwen ligt dat anders. ­Bayardo is de enige die zich met de top kan meten. Ze deed voor Mexico mee aan de Spelen van Rio en is de nummer 21 van de wereld. In 2017 stond ze een jaar aan de kant, zoals de overgangsregels voorschrijven. Daardoor miste ze de WK in haar geboorteland Mexico. Dat vond Bayardo jammer, al krijgt ze binnenkort in Den Bosch een nieuwe kans om voor eigen publiek te schieten. ‘Daar kijk ik naar uit.’

Om ook aan de Spelen deel te mogen nemen, moet ze nog een paspoort krijgen. ‘Daarom is Gabriela op dit moment druk bezig met inburgeren’, legt bondscoach Ron van der Hoff uit. ‘Dat is een zwaar traject, naast de trainingsuren die ze maakt. Ze heeft het drukste programma van iedereen.’

Realistisch

Zelf is Bayardo realistisch. ‘Ik weet nog niet of het gaat lukken. Het is erg moeilijk. In mei is mijn eerste examen’, zegt ze in het Nederlands. ‘Als het niet direct lukt, kan ik het later nog een keer proberen.’ Daarna staat ze voor de sportieve opdracht: kwalificatie. Bayardo moet zich individueel zien te plaatsen, zonder landenploeg. Tijdens de WK of op een van de wereldbekers is een plaats bij de beste acht nodig. Dat is vorig jaar al eens gelukt. ‘Ik heb er vertrouwen in.’

Bayardo heeft het nog wel moeilijk met haar vertrek uit Mexico. ‘Vooral vanwege mijn ouders, maar hier in Nederland krijg ik een steeds beter gevoel.’ Ze schakelt nog regelmatig over naar het Engels. ‘Jullie taal is zo moeilijk…’