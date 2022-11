Mexicaanse bondscoach houdt na Van Gaal het meest van de eredivisie

Feyenoorder Sebastian Szymanski viert zondag de 3-1 tijdens Feyenoord - Excelsior. Hij zit in de Poolse WK-selectie. Beeld ANP

Santiago Giménez had er zelf nog alle vertrouwen in, liet zijn vader vorige week in de Mexicaanse media weten, maar de hoop blijkt tevergeefs. De aanvaller van Feyenoord gaat toch niet met zijn land naar het WK in Qatar. Het aantal buitenlandse WK-gangers uit de eredivisie blijft daarom steken op zeven.

De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino leverde gisteren, vlak voor de deadline, als een van de laatste landen zijn definitieve selectie in. Aan de eredivisie ligt het niet dat hij Giménez niet werd geselecteerd, want de coach neemt wel de Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sanchez mee, net als PSV’er Érick Gutiérrez.

Martino is daarmee na Louis van Gaal – twaalf spelers – de coach die het meest vertrouwt op spelers uit de Nederlandse competitie. Hij neemt bovendien ook nog de oud-PSV’ers Héctor Moreno, Andrés Guardado en Hirving Lozano mee.

Negentien eredivisiespelers

De in totaal negentien eredivisiespelers die nu naar het WK gaan zijn er iets meer dan de vijftien die meededen aan het WK in Rusland, maar toen ontbrak Nederland zelf. Vier jaar daarvoor was Oranje er wel en toen waren er in totaal twintig spelers die hier hun brood verdienden. In Zuid-Afrika in 2010 waren het zelfs 33.

Het hadden er nu ook meer kunnen zijn, maar Giménez is lang niet de enige die een teleurstelling weg moet slikken. Zo waren de zes doelpunten voor Groningen van Ricardo Pepi niet genoeg om de Amerikaanse bondscoach Greg Berhalter te overtuigen.

Ook de Poolse internationals Kacper Kozlowski (Vitesse) en Pawel Bochniewicz (Heerenveen) kunnen gewoon bij hun clubs beginnen aan de lange voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Net als AZ’ers Yukinari Sugawara, die voorlopig blijft steken op 1 interland voor Japan, en Zinho Vanheusden, de door blessures geplaagde Belg.

De buitenlandse eredivisiespelers die wel gaan, komen dit keer allemaal uit de traditionele top-3. Feyenoord-trainer Arne Slot moet het niet alleen zonder keeper Justin Bijlow doen, ook Alireza Jahanbakhsh (Iran) en Sebastian Szymański (Polen) zijn geselecteerd. De Ajacieden Mohammed Kudus (Ghana) en aanvoerder Dusan Tadic (Servië) zullen op afstand in de gaten moeten houden of Alfred Schreuder bij terugkomst nog hun coach is.

Dubbele nationaliteit

Bij de Nederlanders met een dubbele nationaliteit springt uiteraard Marokko eruit. De in augustus aangestelde bondscoach Walid Regragui neemt vier Marokkaanse Nederlanders mee naar Qatar. Zijn komst maakte het mogelijk dat ook oud-Ajacied Hakim Ziyech in Qatar te bewonderen is. De speler van Chelsea lag lang overhoop met Regraguis voorganger Vahid Halilhodzic.

De Drontenaar kan bij Marokko Nederlands praten met de in Blaricum geboren Sofyan Amrabat van Fiorentina, Bayern-speler Noussair Mazraoui (Leiderdorp) en Rotterdammer Zakaria Aboukhlal, die deze zomer AZ verruilde voor Toulouse. Mochten ze nog tegen de Verenigde Staten spelen dan kunnen ze nog een praatje maken met Sergiño Dest, de in Almere geboren halve Amerikaan die door Berhalter wel werd geselecteerd.