Meten is weten, maar blind vertrouwen op het weerbericht is niet altijd verstandig

Wout Van Aert in de regen in Kopenhagen. Beeld AP

Wielrennen is een sport van nostalgie en innovatie. Sommige oud-renners, die nu als ploegleider of anderszins bij de sport betrokken zijn gebleven, beginnen hun zinnen met ‘vroeger’. Daarna volgt dan vaak een relaas over een innovatie die nu niet meer is weg te denken uit het wielrennen, maar de sport ‘minder puur’ zou hebben gemaakt. Die tijd zonder oortjes, hoogtetenten en vermogensmeters komt echter nooit meer terug.

Verschillende wetenschappelijke disciplines zijn de sport binnengeslopen. Niet alleen om renners harder te laten fietsen, maar ook om ze dat op een gezondere manier te laten doen en op almaar beter, sneller materiaal. Cruciaal voor die verbeteringen zijn data, want meten is weten. De bijvangst is dat al die direct opvraagbare gegevens bruikbaar zijn om het wielrennen als kijksport een impuls te geven.

Slim gebruik van data is nodig om succes te hebben in de belangrijkste wielerwedstrijd van allemaal, de Ronde van Frankrijk. ‘Althans’, benadrukt wielertrainer Louis Delahaije ‘als hulpmiddel.’ De Limburger zit al decennia in het wielervak, gebruikt data waar mogelijk, maar leert zijn pupillen vooral op gevoel te koersen. ‘Renners staren zich blind op de wattages die ze in training kunnen trappen, maar als Tadej Pogacar wegrijdt, zou ik gewoon meegaan als het gevoel zegt dat het kan.’ Ook al wijzen de metertjes uit dat ze er niet aan moeten beginnen.

Data in de wielersport, dat is meer dan watts per kilo lichaamsgewicht, millimol lactaat per liter bloed en VO2Max voor maximale zuurstofopname. Data, dat kan ook een doodnormale weersvoorspelling zijn. Denk aan Parijs-Roubaix dit jaar.

Parcoursverkenning van Ineos en weerdata

Een parcoursverkenning van Ineos en weerdata wezen uit dat op 200 kilometer van de finish, dus ruim voor de eerste kasseienstrook, de wind over het open veld schuin van voren blaast. Daar, waar niemand het zo vroeg verwacht, besloot de ploegleiding, gaan jullie allemaal zo hard fietsen als je kunt. Het werkte. Het peloton brak in twee gelijke stukken, waardoor de compleet verraste favorieten twee minuten achterstand opliepen. Het noopte hen tot een onverwachte, extra inspanning voor een topklassering. Achter winnaar Dylan van Baarle, die net wat minder energie hoefde te verbruiken. Want hij was van Ineos.

Dat blind vertrouwen in het weerbericht ook mis kan gaan, bleek uit de eerste etappe van deze Tour, de openingstijdrit afgelopen vrijdag. Wat hadden de grote ploegen intensief weersvoorspellingen geanalyseerd: gaat het tijdens de tijdrit regenen? En zo ja, wanneer precies, hoelang en hoe hard?

Over een glad, natgeregend tijdritparcours doet een renner aanzienlijk langer dan wanneer het droog is. In een gewone etappe zijn de weersomstandigheden voor alle renners gelijk, zoniet in een tijdrit waarin ploegen een dag eerder mogen kiezen hoe laat ze welke renner van start laten gaan.

Regen was zeker

Dat het de dag erop tussen vier uur ’s middags en zeven uur ’s avonds in Kopenhagen zou gaan regenen, dat was zeker. De ploegen waren er zeker van dat dat om half zes zou beginnen en plaatsten hun belangrijkste renners vóór dat tijdstip op het startschema. Dat bleek precies de periode dat het met bakken uit de hemel kwam. Voor de onderlinge verschillen tussen de toppers maakte dat niet veel uit. Ze fietsten onder min of meer gelijke omstandigheden. Maar wel voor de winst in de tijdrit en daarmee de eerste gele trui van de 109de Tour.

En zie: de volslagen outsider Yves – ‘ik ben maar een boerenzoon uit België’ – Lampaert won rit en geel. Hij startte om kwart voor zes toen de paraplu’s uit het publiek langs de kant ruimschoots waren verdwenen en dankte de mooiste zege van zijn loopbaan aan een te groot vertrouwen in het weerbericht.