Meteen een goal voor Zahavi, de nieuwe spits van PSV

Eran Zahavi scoort bij zijn debuut voor PSV. Beeld BSR Agency

Zijn reputatie was hem al vooruitgesneld en donderdag was hij lijfelijk aanwezig ter bevestiging van het papierwerk. Eran Zahavi, de nieuwe spits van PSV, kopte zijn club tegen Rosenborg uit Trondheim naar de Europa League.

Net geen 22 minuten was gevoetbald, tijdens zijn debuut voor PSV, toen Eran Zahavi een knappe voorzet van Donyell Malen keurig naar de grond kopte, een minuut of twee nadat hij de paal raakte na een voorzet van Ryan Thomas. Het was een soort welkom, door hemzelf bereid. Dit is dus Eran Zahavi, 33 jaar en nog uit Israël ook, een man die reeksen doelpunten maakte in verre landen van tweede of derde garnituur in het voetbal. Kan hij het ook bij PSV, is de hamvraag, een club uit de Europese subtop?

Waarom zou hij dat niet kunnen? Zahavi scoorde en gaf de assist op de 0-2, zodat zijn binnenkomer ideaal was. Zahavi is niet buitengewoon groot (1,82 meter) en geen bonk spieren. Hij is zelfs iel te noemen en bepaald geen spits die angst inboezemt vanwege zijn voorkomen. Hij is technisch vaardig, redelijk tweebenig met een voorkeur voor rechts, hij kiest uitstekend positie en hij werkt hard. Tot diep op de eigen helft slidings maken, mocht dat nodig zijn. Meeverdedigen na balverlies. Samenspelen, oog hebben voor de ander, zoals bij de 0-2, toen hij de bal kreeg na een lange dribbel van Cody Gakpo, even keek, zijn kansen inschatte en de bal na een schijnbeweging teruglegde op Gakpo, die ineens inschoot.

En zijn kopbal was dus cruciaal voor PSV, op weg naar de groepsfase van de Europa League, waarvoor Feyenoord en AZ al eerder waren geplaatst. Met Ajax in de Champions League, betekent dat sowieso 24 groepsduels met Nederlandse clubs tot het einde van het jaar, hetgeen een bevestiging is voor de licht opgaande lijn van de laatste seizoenen, vooral door Ajax getekend overigens.

PSV betaalde trouwens ook een prijs voor de inspanning van donderdag, met blessures van Ryan Thomas en Phillip Max. In beide gevallen oogde het niet of ze zondag al weer kunnen meedoen tegen Fortuna Sittard. PSV speelde zo’n wedstrijd van kraak noch smaak, in een leeg Noors stadion. Er was nog vrijwel niets gebeurd, toen Zahavi deed wat hij vooral in Israël en China deed, bij Maccabi Tel Aviv en Guangzhou R&F. Zijn cijfers bij die clubs waren verbluffend, en ook in de nationale ploeg is hij een belangrijke pion, maar ja, hoor je dan als kritisch volger toe te voegen: dat was in Israël en in China.

Maar toch. Trainer Roger Schmidt is allang gecharmeerd van hem en wie tot de favorieten van Schmidt behoort, weet dat de trainer hen zal blijven volgen. Het liefst zou de Duitser bijvoorbeeld Kevin Kampl overal mee naar toe nemen, maar Kampl voetbalt bij Leipzig en is onbetaalbaar voor PSV. In China, zo bleek uit het boek dat Schmidt dit jaar uitbracht, wilde hij Zahavi al een paar keer contracteren, om zijn aanval bij Beijing Guoan van meer klasse te voorzien. Dat mislukte. Nu ging het wel, al vroeg menigeen zich af wat PSV moet met een spits van 33 jaar, als opvolger van de naar Atalanta vertrokken Sam Lammers.

Het optreden van Zahavi verdoezelde een beetje het magere spel van PSV, al was er af en toe een redelijke fase en kwam PSV eigenlijk nooit in gevaar tegen de club die drie jaar geleden Ajax uit de Europa League hield. Of PSV goed speelde? Niet bepaald. Roger Schmidt zou PSV anders laten voetballen, met veel meer druk naar voren, met voortdurend afjagen van tegenstanders. Hij zou zorgen voor een cultuurbreuk in Eindhoven. In genoemd boek, ‘Buch eines Trainers’, dat zich vooral afspeelt tijdens zijn periode in China, stelt hij dat hij binnen een week al veel kan bereiken, qua verandering van spelopvatting. Alleen is dat dan nog niet of nauwelijks te zien, terwijl hij al veel langer bezig is dan een week.

PSV gedijt nu eenmaal het best als het een beetje kan leunen en op de tegenaanval kan loeren. Bovendien zijn Pablo Rosario en Jorrit Hendrix, van wie de laatste vrij snel inviel voor de geblesseerd geraakte Thomas, geen middenvelders die instinctief naar voren spelen, die de druk op de opbouw van de tegenstander maximaal opvoeren. En Mo Ihattaren, het grootste talent uit de opleiding van PSV sinds jaren, zat weer op de bank, mede omdat Zahavi meteen in de basis mocht starten. Voor de liefhebber is het sowieso betreurenswaardig om Ihattaren helemaal niet in actie te zien, want met één pass of actie kan hij betoveren soms.

Hoe dan ook, was het opstellen van de Israëliër een goede greep van Schmidt, al was het maar door het snelle doelpunt dat het spel rust gaf. In zijn totaliteit bleef het spel vrij armoedig en heeft PSV nog een lange weg te gaan.