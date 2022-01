Met zilver op de WK rijdt Van der Haar nu het beste seizoen uit zijn carrière

Lars van der Haar zondag tijden de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Beeld BELGA

Tweede in het wereldkampioenschap veldrijden 2022, meer zat er volgens Lars van der Haar niet in zondag. De Nederlander pakte in het Amerikaanse Fayetteville, bij de 72ste editie van het WK, het zilver achter Tom Pidcock. De Brit won de eerste wereldtitel van de drie die hij dit jaar op drie verschillende fietsen wil bemachtigen.

Van der Haar, wachtend op het vliegtuig voor de terugreis, heeft er een nachtje over geslapen en baalt dat hij te ver weg van de kop zat op het beslissende moment in de wedstrijd. ‘Dat was toen Pidcock ervandoor ging. Dat neem ik mezelf kwalijk, al denk ik niet dat ik hem van de winst af had kunnen houden.’

Het WK-parcours én de omstandigheden waarin de 36 deelnemers het rondje van 3 kilometer negen keer aflegden, waren volgens de nummer twee zwaar in het voordeel van de nog maar 22-jarige olympisch kampioen mountainbiken en winnaar van de Brabantse Pijl, een wegkoers. ‘Het parcours was volledig voor een goede wegcoureur gemaakt’, zegt de pure veldrijder Van der Haar. De koers werd afgeraffeld met een gemiddelde van 28 kilometer per uur. ‘Dat is me in vijftien jaar nog nooit gelukt. Pidcock heeft dan ook nog zijn mountainbike-ervaring voor de scherpe afdalingen en hij is een goede klimmer. Er was niks tegen hem te doen. Ik was op mijn best en daar ben ik trots op.’

IJzeren greep van Van der Poel en Van Aert

Het zilver betekent dat Van der Haar nu het beste seizoen uit zijn carrière beleeft, zes jaar na zijn op-één-na beste. In de vijf tussenliggende seizoenen hielden twee mannen, die sinds hun veertiende tegen elkaar reden, het internationale veldrijden in een ijzeren greep. Het niveau van Mathieu van der Poel en Wout van Aert was zo hoog dat volgens de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt alle andere veldrijders er een knauw van hebben gekregen. ‘Lars ook.’

Van der Poel en Van Aert, de wereldkampioenen van de afgelopen zeven jaar, waren er zondag niet bij. Hun afwezigheid lichtte de ogen op van hun concurrenten die al die jaren voor de kruimels hadden moeten fietsen. ‘De titel lag voor het grijpen, een unieke kans’, zegt Van der Haar achteraf. Hij behoorde tot de favorieten voor de regenboogtrui, omdat hij dit seizoen opnieuw had geleerd wat winnen is.

Van der Haar rijdt immers al maanden in een andere kampioenschapstrui. Eentje met gele sterren. Tegen een overmacht van Belgen won de Nederlander begin november de Europese crosstitel op de voorheen grootste vuilstort van Europa, de VAM-berg in Drenthe. Zes jaar eerder was hij ook de beste van Europa, toen het EK veldrijden voor het eerst werd gereden. Daarna won Van der Poel drie keer. Of hij Van der Haar in Drenthe had kunnen verslaan, is academisch, want de veldrijder/wegrenner/mountainbiker stond er niet aan de start. Net zo min als Van Aert.

Vaker op WK-podium

Het WK-podium is Van der Haar bekend. In 2013 en 2015 was hij derde en daarna, in zijn beste seizoen immers, pakte hij in het Belgische Zolder de zilveren medaille achter wereldkampioen Van Aert. In dat seizoen moest de regerend Europees kampioen de nationale titel aan Van der Poel laten. Dit jaar was ook die voor Van der Haar.

‘Next level’ en ‘buitenaards’ zegt hij over de alleskunners Van der Poel, Van Aert en ook Pidcock, ‘al houdt die dat hoge niveau nog niet een heel jaar vol’. Van der Haar zelf is uit een heel ander hout gesneden, want hij richt zich uitsluitend op het veldrijden. Hij rijdt in de zomer wel wegwedstrijden, maar dat zijn trainingen. ‘Om de conditie zodanig op te bouwen dat ik elke winter kan knallen.’

Veldrijden is een krachtsexplosie van een uur. De hartslagmeter geeft een gemiddelde frequentie van 170 á 180 aan. ‘Je rijdt altijd op het randje van verzuring.’ Onder die omstandigheden is het een hele kunst nog een beetje helder na te denken. ‘Maar je moet wel, want anders mis je een bocht.’ Ook zondag in de WK-veldrit moest Van der Haar blijven nadenken toen de winst er niet meer in zat. Berekenend crossen, spelletjes spelen met je tegenstander: ‘Dat kan alleen als je goed bent. En dat was ik, gisteren.’

Het leverde dit jaar dan niet de regenboogtrui op, maar misschien wel volgend jaar of het jaar erop. De parcoursen van het Brabantse Hoogerheide in 2023 en het Tsjechische Tábor in 2024 ziet Van der Haar helemaal zitten. ‘Er zit veel klimmen in en dat kan ik gewoon goed.’ Zo taxeert Van der Haar zijn kansen op een wereldtitel nu: één gehad, twee te gaan.