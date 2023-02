Met zijn uitzonderlijke houdbaarheid is LeBron James naar eenzame hoogte gestegen

LeBron James zweeft tegen Oklahoma City Thunder naar de basket en zet zo de laatste puntjes op de i voor zijn record. Beeld AP

Met het verbreken van het puntenrecord in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zette LeBron James (38) dinsdagnacht de kroon op zijn imposante en unieke carrière. Zijn teller staat op 38.390 punten, verzameld in twintig seizoenen. Het getal illustreert de dominantie, consistentie en duurzaamheid van The King.

James schoot het stokoude record van Kareem Abdul-Jabbar, gevestigd in 1984, uit de boeken in een thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Het zou nooit gebroken kunnen worden, werd lang gedacht, maar de sterspeler van Los Angeles Lakers deed het. Abdul-Jabbar (75) overhandigde de wedstrijdbal dinsdagnacht aan zijn opvolger.

Boodschap Biden

De wedstrijd tegen Oklahoma City werd stilgelegd na James’ historische score in het derde kwart. De kersverse recordhouder omhelsde zijn familie op het veld en werd geëerd door de vele Hollywoodsterren aan de zijlijn. De zeldzame aanwezigheid van Nike-oprichter Phil Knight onderstreepte de significantie van het record, net als een videoboodschap van president Joe Biden op het grote scherm.

Toen James zijn eerste bal door het netje gooide, bewoonde George W. Bush het Witte Huis. Het was 29 oktober, 2003. De Uitverkorene, zoals sportblad Sports Illustrated hem noemde, maakte zijn debuut namens Cleveland Cavaliers, uit tegen Sacramento Kings. Nog voor hij een minuut in de NBA had gespeeld, had de tienersensatie een contract van 90 miljoen dollar met Nike op zak.

In de twintig seizoenen die volgden deed James iets zeldzaams: hij oversteeg de torenhoge verwachtingen die zijn reputatie als wonderkind vergezelden. ‘Ik denk dat ik de beste basketballer ooit ben’, zei hij voor hij zijn record vestigde. Voor het onderbouwen van die stelling kan de puntenkoning verwijzen naar een reeks imposante statistieken.

De 2.06 meter lange James had 150 wedstrijden minder nodig dan Abdul-Jabbar om zijn record te vestigen. Het is deels te verklaren door het in de loop der jaren toegenomen belang van de driepunter. In de eerste seizoenen van Abdul-Jabbar ontbrak de driepuntslijn, die in 1979 werd geïntroduceerd.

De oude Lakers-legende, een traditionele center die zijn werk voornamelijk pal onder de basket deed, schoot in zijn carrière slechts één driepunter raak. James deed het 2.237 keer.

Veelzijdigheid

De nieuwe recordhouder staat bekend om zijn veelzijdigheid. James is het toonbeeld van kracht en explosiviteit, maar wordt vooral geprezen vanwege zijn spelinzicht en teamspel. ‘Het puntenrecord was nooit mijn doel’, zei James afgelopen week. ‘Ik ben altijd een speler geweest die eerst aan passen denkt.’

Een week voor hij het puntenrecord vestigde, steeg James naar de vierde plek op de ranglijst van meeste assists aller tijden. In de top-10 is hij de enige speler die niet op de positie van spelverdeler speelt.

Ook in andere categorieën hoort de man uit Akron, Ohio, bij de elite. James is vierde in gemaakte vrije worpen en negende in steals en driepunters. Als alleskunner staat The King op eenzame hoogte: hij is de enige speler uit de geschiedenis van de NBA die meer dan 30.000 punten, 10.000 assists en 10.000 rebounds verzamelde.

Veel is te danken aan zijn duurzaamheid en consistentie. Zelfs op zijn 38ste, een leeftijd waarop zijn collega’s ruimschoots met pensioen zijn, behoort James tot de beste spelers in de NBA. Toen hij onlangs tegen Jabari Smith Jr. van Houston Rockets speelde, herinnerde die hem eraan dat hij in zijn eerste NBA-wedstrijd tegen zijn vader, Smith Sr., had gespeeld. Gedurende zijn loopbaan speelde James negen keer tegen een zoon van een voormalige tegenstander.

Een ander teken van zijn uitzonderlijke houdbaarheid: tegen elk van de dertig NBA-clubs scoorde James ten minste eenmaal minimaal 40 punten. Momenteel noteert hij gemiddeld ruim 30 punten per wedstrijd, waarmee hij een paar punten boven het gemiddelde van zijn carrière blijft.

Vliegend naar de ring

James spot met de wetten van de vergankelijkheid, vliegt soms nog naar de ring alsof hij niet 38, maar 28 jaar oud is. Toch kiest hij vaker dan voorheen zijn momenten.

De afgelopen jaren werd James geplaagd door blessures, miste hij telkens grote delen van het seizoen. In de twee wedstrijden sinds hij zijn record vestigde, bleef James aan de kant met een enkelblessure die hem naar verluidt al langer hindert.

Zijn team werd afgelopen week, bij het sluiten van de periode om spelers te ruilen, stevig gerenoveerd. Het was nodig, want de Lakers bevinden zich momenteel in de onderste regionen van de westelijke divisie.

Aan stoppen denkt James voorlopig niet. Hij werd viermaal kampioen, met Miami Heat (2012, 2013), Cleveland Cavaliers (2016) en Los Angeles (2020), maar zegt meer te willen. Een andere reden om door te gaan is de basketbalcarrière van zijn oudste zoon Bronny. Het 18-jarige talent kan volgend jaar zijn NBA-debuut maken. Voor hij zijn gympen aan de wilgen hangt, wil James samen met hem op het veld staan.