Met zijn ‘uitschuifbeen’ maakt shorttracker Van ’t Wout op EK het verschil op de 1.500 meter

Jens van 't Wout is de Belg Stijn Desmet op de finishlijn van de 1.500 meter net te slim af. Beeld ANP

Als Jens van ’t Wout zijn 1.500-meterzege bij het EK shorttrack ergens aan te danken heeft dan is het aan zijn elastieken benen. Of nauwkeuriger: zijn flexibele enkels. In een glijdende spagaat drukt hij in de slotmeters zijn schaats verder naar voren dan Stijn Desmet, die pal naast hem rijdt.

De paar centimeter voorsprong haalt Van ’t Wout uit zijn enkelgewricht, legt hij na afloop uit. Bij het uitstrekken van zijn been weet hij zijn ijzer bijna plat op het ijs te houden. Dat is belangrijk, want als de punt omhoogkomt steekt hij ook minder ver naar voren. Desmet, die zijn schaats overigens ook goed op de gladde ondergrond hield, kan lang niet zo ver uitstrekken.

‘Ik ben hypermobiel’, verklaart Van ’t Wout. Hij is in al zijn gewrichten soepeler dan zijn concurrenten. ‘Mijn rug en mijn onderlichaam vooral.’ Dat is altijd al zo geweest, maar hij houdt het door veel te rekken op peil.

Voordeel lenigheid

De lenigheid komt van pas bij het finishen, maar ook op andere momenten in een shorttrackrit is het een voordeel. Shorttrack komt op meer aan dan kracht, explosiviteit en tactiek: het is ook acrobatiek en lenigheid tegen een snelheid van 45 kilometer per uur. ‘Het helpt ook bij het bochtenwerk. Ik kan supergoed mijn knie platgooien in de bocht.’

Om die souplesse te illustreren duwt Van ’t Wout, als hij na zijn gouden race zijn schaatsen uit heeft getrokken en op een stoel zijn verhaal doet, zijn knie eventjes naar links. Zo doet hij dat op het ijs ook, hij drukt zijn knie al glijdende door de bocht richting het ijs. Op die manier kan hij, ondanks de hoge snelheid, scherper door de bocht en tegenstanders die hem binnendoor willen passeren in zijn rug opvangen.

Hij oefent de spagaatfinish die hem goud opleverde regelmatig. Na rondes op snelheid is het eigenlijk vaste prik om zijn been flink uit te strekken op de meet. Zo ver als zaterdag doet hij dat meestal niet. ‘Ik had erna wel wat last van mijn lies.’ Zijn lach maakt duidelijk dat het dat wel waard was.

Van ’t Wout is een harde, getuige het grote litteken op zijn wang en de gouden tand in zijn mond. In 2019 kreeg hij tijdens een wedstrijdje een schaats in zijn gezicht. Het weerhoudt hem er niet van om zich telkens opnieuw weer in het strijdgewoel te werpen. Echt bang is hij er nooit door geworden.

In voetsporen Sjinkie Knegt

Hij is de eerste Nederlandse man die een Europese titel pakt sinds Sjinkie Knegt in 2018. De Fries won toen in Dresden de 500, 1.000 en 1.500 meter. Ook het allroundklassement, dat met ingang van deze winter niet meer bestaat, schreef hij op zijn naam. Net als zijn opvolger staat ook Knegt bekend om zijn ‘uitschuifbeen’ waarmee hij op ogenschijnlijk verloren positie toch nog zeges pakken kon. Dat talent hielp hem deze winter niet. Knegt viel buiten de EK-selectie.

De 21-jarige Van ’t Wout, die vorig jaar de WK moest overslaan om eindexamen te doen, treedt niet helemaal in de voetsporen van Knegt. Voor hem blijft het bij die ene individuele titel op de 1.500 meter. Op de 500 meter moet hij Pietro Sighel voor zich dulden en op zondag grijpt hij opnieuw mis, op de 1.000 meter.

Nadat Van ’t Wout op die laatste afstand door de kwart- en halve finale is gedanst, loopt het in de finale weer uit op een treffen met Desmet. De Belg, die in Heerenveen woont en meetraint met de Nederlandse ploeg, heeft geleerd van zijn nederlaag op de 1.500 meter. Hij weet dat hij Van ’t Wout geen kiertje moest bieden, want dan is het bekeken.

Net als op op de 1.500 meter komt Desmet op de 1.000 meter op kop door de laatste bocht, maar hij houdt de ruimte tussen hem en de blokken ditmaal klein. De Belg is de breedst geschouderde van het deelnemersveld en trekt een muur op voor zijn trainingsmaat. Van ’t Wout ontbeert bovendien de snelheid om nog naast hem te komen. Machteloos maakt hij nog voor de finish een baalgebaar.

Flexibele enkels of niet, dit kan hij niet meer in zijn voordeel beslechten.