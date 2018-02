Met zijn tweede overwinning is Kjeld Nuis de grote man van het olympisch schaatstoernooi geworden

De 28-jarige Leidenaar, die in zijn jeugd dagelijkse bezoeken aan het skatepark combineerde met trainingen op de ijsbaan, miste door merkwaardige kwalificatieregels (in 2010) en een ziek lichaam (2014) de edities van de Winterspelen waarin hij zijn ervaring had moeten opdoen. In Gangneung bleek dat gebrek aan routine niet uit te maken.



Nuis deed zijn blauwdruk voor de Winterspelen op bij de WK afstanden, vorig jaar februari in Gangneung. Hij werd tweemaal wereldkampioen. Het moest knippen-plakken worden bij de Spelen. Dat werd het qua resultaat zeker. Maar na een royale overwinning op de 1.500 meter was het vrijdag billenknijpen op de 1.000 meter.



'Dit was spannend', zuchtte Nuis na afloop van de race, waarin hij de toptijd van de Noor Havard Lorentzen met vierhonderdste van een seconde had verbeterd. De gelijke stand na 950 meter - bij het uitkomen van de bocht gaf de GPS-meting exacte dezelfde tijd - wist hij op de laatste 50meter naar 0,04 seconden voorsprong uit te bouwen (64centimeter). Het Noorse kamp, opgetogen na het goud van Lorentzen op de 500 meter en van het nationale trio op de ploegachtervolging, viel stil.



Zo kwam Kjeld Nuis aan zijn tweede individuele goud, als enige schaatser in dit olympische toernooi. Hij deelt die prestatie in Korea wel met de Oostenrijkse skivedette Marcel Hirscher, de Franse biatleet Martin Fourcade en de Noorse langlaufer Johannes Klaebo. De laatste twee wonnen een derde gouden medaille als lid van een landenploeg in een teamwedstrijd.



Nuis is geen man om zich bezig te houden met dat soort zaken. Je hoeft bij hem niet aan te komen met Ard Schenk, de Apollo op schaatsen die in 1972 in Sapporo driemaal goud won (1.500 meter, 5 en 10k ilometer), nog altijd het olympisch record voor Nederlandse schaatsers.



Nuis' prestatie krijgt cachet afgezet tegen de geschiedenis van de middenafstanden. Alleen Eric Heiden (1980) en Gaetan Boucher (1984) veroverden op de 1.000 én 1.500 meter olympisch goud. De Amerikaan en de Canadees waren van uitzonderlijke klasse. In dat rijtje mag Nuis nu geplaatst worden.