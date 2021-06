Met zijn opzienbarende dribbels en onnavolgbare acties is Alexander Isak de hoop van Zweden

Alexander Isak, de hoop van Zweden. Beeld Getty

Willem II-speler Jordens Peters wist één ding zeker: als hij op de training tijdens een klein partijspel bij Alexander Isak in de ploeg zat, was de kans groot dat hij won. Vrijwel elke bal die de Zweedse spits rond het strafschopgebied op doel schoot, ging erin. ‘Met links of rechts maakte hem niet uit. Hij stak er met kop en schouders bovenuit.’

Met dertien doelpunten in zestien competitiewedstrijden ontpopte de huurling van Borussia Dortmund zich twee jaar geleden in kort tijdsbestek tot een fenomeen bij Willem II. Tijdens het EK rust de hoop van de Zweedse natie op de schouders van de 21-jarige spits die tegenwoordig uitkomt voor het Spaanse Real Sociedad. Als kleurrijke bloem op een vrijwel kale vlakte moet hij zijn land woensdag tegen Polen aan de winst in groep E helpen.

Met zijn opzienbarende dribbels en onnavolgbare acties deed hij in de wedstrijden tegen Spanje en Slowakije bij flarden denken aan zijn landgenoot Zlatan Ibrahimovic. De beste Zweedse voetballer ooit meldde zich vanwege een blessure af voor het EK. Zijn hele carrière wordt Isak al vergeleken met de 39-jarige vedette. Al liet de zoon van Eritrese ouders vaak weten daar weinig mee op te hebben. Liever schrijft hij zijn eigen geschiedenis.

‘Alexander heeft alle eigenschappen die een goede spits moet hebben’, zegt Gery Vink. Hij werkte als assistent-trainer van Willem II een half jaar samen met het Zweedse talent. ‘Het was een genot om elke dag met hem op het veld te mogen staan. Hij was leergierig, supersnel, gezegend met een goede techniek en straalde een bepaalde rust en zelfverzekerdheid uit zonder ook maar een tikkeltje arrogant te zijn.’

Met name de haast onbegrensde overtuiging in eigen kunnen maakte indruk op Peters. ‘Hij was heel introvert, maar had wel iets over zich van: geef de volgende bal ook maar aan mij, dan komt het wel goed.’ Het deed de verdediger, die onlangs een punt achter zijn loopbaan zette, terugdenken aan Frenkie de Jong, met wie hij ook samenspeelde bij Willem II. ‘Die had dat ook. Het zal wel een kwaliteit zijn die nodig is om mee te kunnen in de top.’

Records verbroken

Isak kreeg in zijn geboorteland snel het stempel van supertalent opgedrukt. Hij was 16 jaar en 5 maanden oud toen hij de jongste doelpuntenmaker werd van AIK Fotboll, de club waar hij werd opgeleid. Niet veel later ging hij met 17 jaar en 113 dagen ook de boeken in als de jongste speler die wist te scoren voor de nationale ploeg. Hij verbrak het record dat sinds 1912 op naam stond van Erik Dahlström.

Na zijn mislukte avontuur bij Borussia Dortmund bleek Willem II de ideale tussenstap om zijn belofte alsnog in te lossen. Daar overtuigde hij de Spaanse subtopper Real Sociedad van zijn kwaliteiten. Afgelopen seizoen maakte hij zeventien doelpunten voor de nummer vijf van de Spaanse competitie. Nooit eerder scoorde een Zweedse speler zo vaak in een La Liga-seizoen. Ibrahimovic maakte elf jaar geleden zestien doelpunten in het shirt van Barcelona.

Op het EK wacht Isak nog op zijn eerste doelpunt. Toch sprong hij met zijn goede spel al in het oog. Hij voltooide acht succesvolle dribbels. Alleen Frenkie de Jong zette vaker een geslaagde dribbel in (13). Ook loste hij van alle Zweedse spelers de meeste schoten op doel (6) en creëerde hij op zijn teamgenoot Emil Forsberg (3) na de meeste kansen voor zijn medespelers (2).

Wil het behoudend spelende Zweden voor een verrassing zorgen op het EK, dan is het afhankelijk van de ingevingen van Isak. ‘Op sommige momenten moest hij alles alleen doen’, zei bondscoach Janne Andersson na de overwinning op Slowakije (1-0). ‘Hij is een enorm talent. Ik denk dat we nog veel meer van hem mogen verwachten.’

Isak blijft rustig onder alle aandacht. Hij geniet van zijn eerste grote toernooi. ‘Voor het het EK probeerde ik te beschrijven hoe het voelt om Zweden te vertegenwoordigen’, zei hij. ‘Maar ik had het mis. Het voelt nog veel beter. Het is een ongelooflijk gevoel.’

De grote clubs houden hem nauwlettend in de gaten. Chelsea en Arsenal zouden diep in de buidel willen tasten om hem naar Engeland te halen. Assistent-trainer Vink is niet verrast dat de Europese top hem in het vizier heeft. ‘Het verbaast me dat het nog zo lang heeft geduurd. Toen ik hem drie minuten aan het werk had gezien, wist ik al dat het een speler van de buitencategorie was.’