Met zijn 'doorgesnoven junkie style' sprint Jan Willem van Schip naar WK-zilver op puntenkoers

'Dit is een droom'

In Apeldoorn: 'Nu moet ik het uitleggen, hè. Nu ben ik tweede geworden (...) Je moet altijd het sprintje doen, altijd. Ook al rij je met je maat om wie het eerst bij een plaatsnaambordje is. Ook al is het de training. Waar ander zeggen: laat maar zitten, doe ik hem toch. Eruit rammen, steady houden en dan versnellen. Dit is een droom. Maar ik ben wel moe.'



In de race over 40 kilometer, waarbij om de tien ronden in een spurt punten zijn te verdienen, volgde de ene aanval de andere op. Van Schip: 'Het was een beetje harken. Aan die Meyer is niks te doen. Maar dat komt nog wel.'