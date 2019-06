Met zestig goals in zes jaar is Miedema topscorer: ‘Ik ben pas 22. Op naar de 100 goals’

Vivianne Miedema oogt wat traag en lui, maar dat is verraderlijk. Zaterdag maakte ze haar 60ste interlanddoelpunt en werd ze topscorer van Oranje. ‘Ik heb een beetje druk nodig.’

Vanaf het moment dat ze haar toen nog onbekende naam doch snel groeiende faam meenam naar Oranje, als ­­17-jarig meisje, was duidelijk dat Vivianne Miedema uit Hoogeveen eens topscorer van het Nederlands elftal zou zijn. Afdeling vrouwen. Mits ze gezond bleef.

Ze is fit. Het lukte haar in 77 interlands zestig keer te scoren, tussen 26 oktober 2013 en 15 juni 2019. Eén doelpunt meer dan Manon Melis, die 136 interlands nodig had voor 59 treffers. Miedema (22) is dus blij, zaterdag. Opgelucht, op een zonnige middag, als bijna vijftienduizend Nederlanders naar Valenciennes zijn gereisd om haar te zien scoren tegen Kameroen.

Ploeggenoten en bondscoach prijzen haar om haar klasse en record. Ze oogt intens gelukkig na afloop, de voetballer van het jaar in Engeland, bij Arsenal. ‘Ik heb die druk nooit zo gevoeld, tot de afgelopen maanden. Toen zat ik er dicht tegenaan en dan vindt iedereen er wat van. Ik ben blij dat ik op mooie, jonge leeftijd het record in handen heb. Ik zei net tegen Sarina (Wiegman, de coach): ik ben 22, ik kan nog wel tien jaar mee. Op naar de honderd.’

In het vrouwenvoetbal bestaan topschutters met fenomenale aantallen doelpunten. De gestopte Abby Wambach uit de Verenigde Staten staat op 184 doelpunten in het nationale shirt. Christine Sinclair uit Canada, donderdag in Reims tegenstander in de laatste groepswedstrijd, volgt met 181. Deze supertopschutters scoorden ook vaak tegen mindere tegenstanders en speelden tussen 250 en 300 interlands.

Vivianne Miedema. Beeld BSR Agency

Miedema heeft ook veelvuldig gescoord tegen kleinere landen, maar ze is ook de vrouw van belangrijke goals, zoals in de drietrapsraket kwartfinale, halve finale en finale van het EK in 2017. Ze is speciaal. Een beetje chagrijnig soms. Openhartig. Ze oogt wat traag en lui, maar ze heeft een snel schot. Ze kan passeren, anticiperen, met links en met rechts schieten en koppen, zoals bleek bij de doelpunten.

Op het WK in Canada had ze een voetblessure en migraine. Op het EK in Nederland smoorde ze de aanzwellende kritiek toen ze in de tweede fase telkens scoorde. Nu is ze al trefzeker in de tweede wedstrijd.

Op haar 17de, bij haar eerste interview met de Volkskrant, verklaarde ze haar talent op de eenvoudigst mogelijke wijze: ‘Door elke keer op de juiste plek te zijn.’ Ze bleek een voetbaldier, uit een familie van voetbalverslaafden, met een broertje bij PEC Zwolle. ‘Als de televisie bij ons uitgaat, is het beeldscherm nog steeds groen.’

Arjen Robben

Later, in december 2014, volgde een fascinerende ontmoeting met de toenmalige vedette bij de mannen van haar club van toen, Bayern München. Arjen Robben was geïnteresseerd en bood aan haar een stuk weg te brengen, want ze was geblesseerd. Robben vond het vreemd dat ze met het openbaar vervoer was gekomen. Nou, ze had haar auto uitgeleend aan een vriendin. Het verschil tussen de werelden had niet duidelijker kunnen zijn.

Ze is nu een grootheid in haar eigen wereld. Ze is een idool voor meisjes. Over haar zijn boeken geschreven. Leerboeken met trucs. Wie mag straks haar biografie schrijven? Kinderen dragen shirtjes met haar naam. Zijzelf zat nog met ‘Van Persie’ op de bank, bij het WK van 2010. Er is een foto van de zeer jonge Miedema met Van Persie. Topschutter bij de mannen met 50 doelpunten, in 102 interlands. En nu is zij het bij de vrouwen, met 60.

Ze prijst haar teamgenoten: ‘Ik heb een beetje druk nodig. Ik houd ervan om in een vol stadion te voetballen. Ik kan ook beter met druk omgaan dan vier jaar geleden. We hebben een team met veel speelsters die het verschil kunnen maken. Het is niet eerlijk om te zeggen: Miedema moet het alleen doen. Als ik een keer niet opsta, weet je dat er andere meiden zijn die kunnen opstaan.’

Miedema scoort tegen Kameroen. Beeld AFP

Ze weet nog alle doelpunten, hoe ze gingen. Zaterdag was de 1-0 prachtig. Eerst de eentwee met Jackie Groenen en Shanice van de Sanden. ‘Deze bal kwam goed voor. Ik was redelijk lenig bij de kopbal. Ik wist dat ik er naartoe moest springen. Er zat veel snelheid aan die bal, dan is het fijn dat hij gewoon het doel invliegt.

De tweede was een typische Viv-goal. Die beweging en dan afmaken in de korte hoek. Dat is een van mijn kwaliteiten.’ Dreigen naar binnen, rechtdoor schieten.

‘Ik ben blij dat het record nu op mijn naam staat. Van de week heb ik er nog over gesproken met Manon Melis. Ze zei: ‘Schiet er bij de eerste wedstrijd maar twee in, dan is het klaar.’ Uiteindelijk gebeurde dat pas vandaag. Met mijn broertje had ik al heel lang geleden afgesproken, als-ie ooit een keer komt, doe ik een kop­rol. Speciaal voor jullie dus allemaal: een koprol. Zeg ervan wat je ervan wil zeggen. Het ging om het idee. De overwinning telt, maar hier moet je als speelster toch van genieten.’