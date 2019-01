Met WK volleybal krijgt Nederland grootste zaalsportevenement uit sportieve geschiedenis

Volleybalster Laura Dijkema (14) in de wedstrijd tegen Japan tijdens de Grand Prix Volleybal in het Omnisport. Beeld ANP

De gedeelde organisatie werd zaterdagavond bij een live op tv uitgezonden gala van de 90-jarige Poolse volleybalbond onthuld. De Nederlandse vertegenwoordiging, gestrikt en gesteven gezeten aan nummer 2 van 250 gedekte tafels, was totaal verrast. Het had gedacht dat de wereldfederatie FIVB nog in onderhandeling was met het machtige China. Zelf was Nederland nog in gesprek met Duitsland als organisatiepartner.

Polen, de nieuwe partner, is het grootste volleyballand van Europa en bezit sinds vorig jaar de wereldtitel bij de mannen. Het vrouwenteam is een Europese subtopper. De Nederlandse vrouwen gelden, met de huidige generatie-Slöetjes, als wereldtop. Bij het laatste WK, in Japan, eindigde de nationale ploeg op de vierde plaats. Die klassering was er ook bij de Olympische Spelen van 2016.

Bijdrage ministerie

De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft het voortouw in de gezamenlijke organisatie. Er staat een (Nederlandse) begroting van 22 miljoen euro in de boeken. Dat is exclusief Poolse uitgaven. Het ministerie van Sport (VWS) heeft ingestemd om 25 procent bij te dragen, ‘zonder maximum’ aldus volleybaldirecteur Michel Everaert.

Tot voor kort was er wel steeds een maximum van 2 miljoen euro. ‘Maar daarmee kun je de echt grote toernooien niet binnenhalen’, aldus programmadirecteur Everaert die het Rijk tot een koerswijziging wist over te halen. ‘Want er zijn maar vijf grote WK’s waar Nederland mijns inziens voor in aanmerking komt: WK volleybal vrouwen, WK handbal vrouwen, WK zwemmen, WK atletiek en de Wereldruiterspelen. Je hoeft hier geen WK basketbal voor mannen naar toe te halen.’

De grote vreugde aan de tafel in Polen komt voort uit het onverwachtse karakter van de beslissing. Nederland heeft het toernooi gekregen door de goede contacten die het aan het in 2015 gehouden WK beachvolleybal heeft overgehouden. ‘Daar spreek je de mensen die er toe doen’, aldus Everaert.

De Zeeuw benoemt het WK van 2022 als ‘het grootste sportevenement sinds Euro 2000’. Dat was het toernooi om het Europees kampioenschap voetbal voor mannen dat met België werd gedeeld. Die beoordeling lijkt wat subjectief. Nederland organiseerde de voorbije jaren grote toernooien als WK hockey, WK turnen, EK zwemmen en EK vrouwenvoetbal. Binnen de zaalsporten zijn volleybal, basketbal en handbal de grootste nummers. Grote landen domineren daar de kalender.

Finale in Gelredome

Dat Nederland het voortouw heeft in de gedeelde organisatie (‘die optie hebben we altijd opengehouden’, aldus Everaert) blijkt uit de voorlopige wedstrijdverdeling. De openingswedstrijd en de finale van het WK worden in Nederland gehouden. De Gelredome in Arnhem zal worden omgebouwd tot megavolleybalstadion. Rotterdam en Apeldoorn zijn de andere Nederlandse speelsteden.