Met Wesley Sneijder in de buurt gebeurt altijd wat en vaak iets te veel

Voor een ‘welverdiende vakantie voordat hij weer als analist aan de slag gaat’, aldus hiphopplatform puna.nl, reisde de toekomstige voetbaltrainer Wesley Sneijder deze zomer naar Chersonissos. Zijn verblijf in de feeststad op Kreta trok aandacht. De recordinternational trad kort op met Boef.

Samen brachten ze de hit Habiba uit 2017 van de rapper ten gehore. Op een bibberig filmpje was te zien dat de stemming er goed in zat. Sneijder deed enthousiast mee, maar leek alleen het refrein van het nummer te kennen. Het maakte niet uit, het publiek was euforisch.

In het andere nieuws meldde SBS Shownieuws dat Sneijder in het nieuwe seizoen de eerste gast zal zijn in het programma Open kaart met Robbert Rodenburg. In een fragment gaf Sneijder toe dat hij een lolbroek is, maar in zijn leven ook zware periodes heeft meegemaakt, na zijn scheiding met zijn vrouw Yolanthe Cabau bijvoorbeeld. Dan ga je ‘een drankje’ nemen, zei hij, omdat je dan even alles vergeet.

In de studio bogen vijf volwassenen zich daarna over het liefdesleven van Sneijder. Een vrouw, ‘koningshuisdeskundige’, zei over zijn stukgelopen huwelijk dat hij zijn piemel in zijn broek had moeten houden. Een fulltime roddeljournalist wierp de stelling op dat er aan ‘bodyshaming’ wordt gedaan als het over Sneijder gaat.

Dat brengt me bij een ander tv-programma, De Oranjezomer, waar een man met een ongezond uiterlijk verklaarde dat Wesley Sneijder te dik is om assistent-trainer bij Ajax te worden. Dat was Chris Woerts, ‘sportmarketeer’. Woerts zei ook dat Sneijder tijdens zijn vakantie ‘alleen maar in disco’s zit’, iets wat hij baseerde op een paar posts op Instagram. Sneijder houdt van doevakanties, zoveel is in elk geval duidelijk.

Alles overziend is het niet zo vreemd dat Ajax de gesprekken met hem over een positie in de trainersstaf even ‘on hold’ heeft gezet, zoals trainer Maurice Steijn op de open dag verklaarde. Aan Sneijder kleeft het een en ander. Met hem in de buurt gebeurt altijd wat en vaak iets te veel.

De sollicitatieprocedure begon al beroerd, met een agressieve verklaring van de harde kern van Ajax. De F-side liet weten dat deze ‘dwaas’ absoluut niet welkom was. Sneijder werd voorts een schoft en een ware idioot genoemd omdat hij in het verleden meermaals zijn liefde aan de club uit zijn geboortestad had betuigd, FC Utrecht.

Na één gesprek was alles weer koek en ei en lag, veronderstelde het kamp-Sneijder, de weg naar Ajax open. Het spel ging verder toen Steijn meldde dat de gesprekken met kandidaat Sneijder zijn opgeschort. Dat liet hij niet op zich zitten. Met een snelle, gewiekste counter op Instagram nam hij de regie weer in handen.

Hier was een professional aan het werk geweest, een bevriende journalist van een grote krant misschien wel, je weet het allemaal niet. In de verklaring ging het over zijn ‘brandende verlangen’ om terug te keren bij Ajax. Dat de gesprekken met de club zijn gestaakt, ondermijnt volgens hem de basis van samenwerking en geeft hem ‘zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde’.

Zorgvuldig werd het sentiment aangeboord. Ajax kiest ‘voor een koers die ver weg staat van het dna waarin ik ben opgegroeid’. Zijn slotwoorden: ‘Eens een Ajacied, altijd een Ajacied.’ Jeugdliefde, brandend verlangen, Ajax-dna: Sneijder en zijn spindoctor leverden op het eerste gezicht goed werk af.

Het effect was echter averechts. Slechts een enkeling nam het voor hem op. De achterban van de club zit niet op hem te wachten. Te veel gedoe. Zo begaafd als hij als voetballer was, zo onhandig is Sneijder na zijn loopbaan. Als zijn bad bij Ajax niet warm is, komt dat doordat hij er voortdurend zelf ijsblokken in gooit.