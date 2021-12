Met wat hulp van doelman Paes weet PSV eenvoudig te winnen van FC Utrecht

Carlos Vinicius schiet op het doel. Beeld ANP

Dat PSV op eigen veld afrekende met Utrecht kon nauwelijks een verrassing heten. De laatste keer dat de Domstedelingen met een overwinning weggingen uit Eindhoven dateert alweer uit 1980. Bovendien wist PSV de laatste 24 ontmoetingen allemaal te winnen. Die reeks werd zaterdag dus uitgebreid tot 25.

Heel even leek er een einde aan de indrukwekkende serie te komen. Utrecht kwam al vroeg op voorsprong en had een goed strijdplan bedacht om PSV van zich af te houden. Maar Het onzekere optreden van keeper Paes leidde dan toch verwachte overwinning van PSV in. Toen Utrecht na iets meer dan een half uur op achterstand kwam, had het weinig meer in te brengen.

Wedstrijd van de keepers

Zo was PSV tegen Utrecht ook de wedstrijd van de keepers. Uit de data van statistiekenbureau Opta Sports blijkt dat Drommel bij PSV zeven doelpunten meer heeft tegen gekregen dan op basis van de kansen was verwacht. Alleen Cambuur-doelman Stevens doet het statistisch gezien slechter.

Daarentegen doet Paes het op basis van de cijfers juist goed dit seizoen. De doelman van Utrecht voorkwam één doelpunt meer dan verwacht. Maar tegen PSV ging de 23-jarige keeper opzichtig in de fout. Na 35 minuten sloeg hij halfslachtig naar een hoge bal, waarna André Ramalho die in het lege doel kunnen tikken en PSV na een vroege achterstand op voorsprong zette: 2-1.

Even daarvoor zag Paes er ook al niet goed uit bij de gelijkmaker van de Eindhovenaren. De van een blessure teruggekeerde Cody Gakpo dribbelde vanaf links het strafschopgebied in en haalde verdekt uit. In plaats van zijn handen achter de bal te zetten, sloeg de doelman half over de bal heen.

Hoekschop

PSV, dat vooral voor rust de nodige moeite had met het stugge Utrecht, kreeg de helpende hand toegereikt. De ploeg van Schmidt keek al na iets meer dan tien minuten tegen een achterstand aan. De mee naar voren gekomen verdediger Mike van der Hoorn kopte hard raak uit een hoekschop van Simon Gustafson. Doelman Drommel was kansloos van dichtbij.

PSV voetbalde niet zo makkelijk als de laatste weken, toen spelers als Doan, Bruma en Mauro als vervangers van de geblesseerden Gakpo, Madueke en Max indruk maakten. Doan was opnieuw een van de uitblinkers. De gedrongen Japanner zette PSV direct na rust op een 3-1 voorsprong na een fraai schot in de korte hoek.

Nog mooier was zijn assist twintig minuten voor tijd. Na een vlotte aanval via Gutiérrez en de ingevallen Vertessen legde Doan de bal met de hak klaar voor Mwene. Het was een koud kunstje voor de Oostenrijkse verdediger om de bal voorbij de al liggende Paes te schieten.