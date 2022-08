Met veel enthousiasme en weinig middelen jagen Tristan en Rafaël Tulen hun droom na

Tristan ( links) en Rafaël Tulen. De schermende broers zijn noodgedwongen ook elkaars coaches. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wie de beste schermers van Nederland wil ontmoeten, laat de afslag Papendal links liggen. Aan de andere kant van Arnhem, bijna 20 kilometer voorbij het nationale topsportcentrum in de bossen, werken Tristan (31) en Rafaël Tulen (25) aan hun olympische droom.

Bij schermclub Scaramouche zijn de broers elkaars trainer, want een coach hebben ze niet. Een bondscoach heeft Nederland niet meer. Schermen is geen prioriteit bij sportkoepel NOCNSF, die alleen nog investeert in sporten met grote medaillekansen. De Nederlandse schermbond telt met directeur Teun Plantinga maar één medewerker.

Dus zoeken de broers alles zelf uit. Na jaren pionieren heeft dat in juni tot succes geleid voor de oudste broer Tristan. Met Europees zilver, de eerste EK-medaille sinds het zilver van Bas Verwijlen in 2011, doet hij nu mee met de internationale top. Dankzij de medaille stelde Tulen voor het eerst een A-status van NOCNSF met bijbehorend stipendium veilig. Over twee jaar hoopt hij in Parijs opnieuw in de voetsporen te treden van Verwijlen, die na vier Olympische Spelen een punt zette achter zijn carrière.

Broer Rafaël, zeven jaar jonger, viel ook in de prijzen op de EK in Antalya. Na zijn vroege uitschakeling als deelnemer ging hij naar huis met een coachprijs. Stond hij ineens tussen de gerenommeerde bondscoaches van Zwitserland en Italië. ‘Dat was wel grappig’, zegt Rafaël. ‘Loop je daar tussen mannen van 40 of 50. In het begin keken ze nog raar op dat er zo’n jonge trainer in het coachvak zat. Nu weten ze dat wij altijd elkaar coachen.’

Dubbelrol

Op internationale toernooien levert de dubbelrol zelden problemen op. Tristan en Rafaël hebben op wereldbekerwedstrijden nog nooit tegen elkaar hoeven schermen. Op nationale kampioenschappen komen ze altijd tegen elkaar uit, maar dan is een coach langs de kant minder belangrijk. Meestal wint Tristan. Rafaël kan daar niet lang rouwig om zijn. ‘Dan doe ik ook iets goed, aangezien ik hem train.’

Tijdens de trainingen is het wel een uitdaging om te wisselen tussen de rollen. Om steken te oefenen, moet de trainer een dik pak aan dat de klappen kan opvangen. Een deel van de tijd gaat dus op aan het zijn van een levend stootkussen.

Om ook met andere tegenstanders te kunnen sparren, trekken de broers regelmatig naar het buitenland. Ze worden veel uitgenodigd in Duitsland en Denemarken. Vaak filmen ze daar de trainingen van hun concurrenten. De kennis gebruiken ze samen in Arnhem. ‘Soms betalen de Denen zelfs ons ticket omdat ze graag met ons trainen’, zegt Tristan Tulen. ‘We slapen dan op de kamer bij een teamgenoot en mogen een week meetrainen. We hebben in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. Daar moeten we het van hebben, want veel geld voor andere dingen er niet.’

Tristan werkt naast zijn sport twintig uur in de week als fysiotherapeut, Rafaël studeert in Wageningen voeding en gezondheid. De kennis die ze in hun werk en studie opdoen, gebruiken ze ook voor hun schermcarrières. Rafaël weet hoe ze moeten eten om optimaal te presteren, Tristan hoe blessures opgelost worden.

De broers wonen nog thuis, anders kunnen ze hun sport niet bekostigen. Vader en moeder Tulen schermen ook, net als twee zusjes die in hun jeugd veel succes hadden. Tristan maakte de rest enthousiast. Hij kwam met de sport in aanraking op een instuif voor scholieren. Nu legt hij 15 duizend euro per jaar opzij voor het schermen ‘Vooral de tickets naar verre bestemmingen zijn duur. Volgend jaar moeten we voor de wereldbekerwedstrijden naar Cali, Vancouver en Buenos Aires. Dan schrik je wel even als je weer zo’n ticket van 2000 euro moet kopen. Mijn salaris gaat er zo'n beetje volledig aan op. Gelukkig hebben we nu wel een materiaalsponsor. Dat scheelt.’

Spelen van Parijs

Om zijn olympische droom te halen moet Tristan bij de beste 16 schermers ter wereld horen. Op dit moment staat hij op de 25ste plek van de wereldranglijst. Rafael staat op de 70ste plek. Het liefst gaan ze samen, maar Nederland is als land niet goed genoeg om een teamticket te halen.

Het gat met de absolute wereldtop is nog groot. In de EK-finale was Tulen met een nederlaag van 1-15 kansloos tegen de Franse mondiale nummer twee Yannick Borel. Het is hopen op een uitnodiging om te komen sparren met de concurrenten uit het beste schermland ter wereld, dat fulltime in luxueuze onderkomens traint.

Voorlopig zijn het vooral de blauwe ogen achter het zwarte gaas van broer Rafaël die hij ziet. Al kan hij zeker wat van hem leren. ‘Ik heb net een andere stijl’, zegt de jongste broer Tulen. ‘Ik probeer mensen uit te lokken. Als ze naar mij toe komen, raak ik ze eerder.’

Tristan valt meer met ijzer aan. ‘Als iemand komt, tik ik het wapen weg en dan raak ik de tegenstander. Rafaël heeft meer verdedigende acties, maar die kan hij juist ook heel slim aanvallend gebruiken. Zo leren we van elkaar.’