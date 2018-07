Met veel elan sluit Dumoulin de Tour af

Even springt de teller nog op rood, maar meteen daarna weer terug op groen: op de ceremoniële rondjes op de Champs-Élysees in Parijs na, sluit Tom Dumoulin zijn Tour de France met veel elan af door op de voorlaatste dag de tijdrit in Frans Baskenland te winnen. De meetapparatuur verslikt zich even in het minieme verschil met Chris Froome, die tweede wordt in de rit tegen de klok: 1 seconde.

Dumoulin handhaaft zich met zijn zege overtuigend op de tweede plaats in de eindrangschikking. Hij was van tevoren enigszins bevreesd dat Primoz Roglic, derde in het klassement, nog op hem zou inlopen. De voorsprong was 19 seconden. Maar de Sloveen van Lotto-Jumbo, toch ook een specialist in deze discipline, verprutste zijn jacht op het podium. Hij eindige in de tijdrit als achtste, op 1.12 van Dumoulin, en zag Froome in de uiteindelijke ordening voorbijkomen. Geraint Thomas deed 14 seconden langer dan Dumoulin over de 31 kilometer lange tijdrit tussen Saint-Pée-sur-Nivelle en Espelette, goed voor een derde plaats, en ruim voldoende om zondag als de opvolger van ploeggenoot Froome het hoogste podium in Parijs te beklimmen.

Dumoulin, regerend wereldkampioen tijdrijden, geeft zaterdag in het eerste gedeelte van de race nog toe op beide Sky-renners, maar buigt in het zwaardere slotstuk de achterstand om. ‘Ik dacht eerst nog dat Froome een seconde voor me zat toen ik de finish passeerde. Iedereen zei het ook. Ik kan het nog niet geloven. Eén seconde!’

Tom Dumoulin viert zijn overwinning op het podium in de 105de editie van de Tour de France. Foto BELGA

Volgens ploegleider Arthur van Dongen van Sunweb was de woede-uitbarsting van Dumoulin afgelopen vrijdag over het profijt dat Roglic in de afdaling van de Col d’Aubisque zou hebben gehad, ‘oneerbiedig gezegd de beste doping voor hem geweest’. ‘Hij bewijst hier een groot kampioen te zijn.’

Het heuvelachtige parcours met op het einde een gevaarlijk steile klim was door het team minutieus voorbereid. Voor de cruciale gedeelten waren de benodigde wattages berekend. Er was ook rekening gehouden met de fitheid van de renner na drie weken op topniveau koersen. Zelf reed hij de route één keer, in de ochtend.

Het begin van de tijdrit van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette verraadde een minder grondige preparatie. Dumoulin was zijn tijdritpak met de regenboogkleuren kwijt. Het zat in een tas die hij aan het begin van de Tour had afgegeven aan de teambus. Die bleek zaterdagochtend spoorloos.

Geluk bij een ongeluk: de fabrikant, Etxeondo, is niet ver van de vertrekplaats gevestigd, in San Sebastian, vlak over de grens met Spanje. Hoewel het personeel op vakantie was, werden medewerkers opgetrommeld en naaide coupeuse Flory Hernandez, officieel al met pensioen, in allerijl een nieuw tenue aan elkaar. Dat werd tijdig afgeleverd. Dumoulin sloot van vreugde de zoon van de eigenaar, die het pak kwam afleveren, in de armen. Op 40.52 minuten na het startschot in Saint-Pée-sur Nivelle was er in Espelette weer een reden tot een feestje.