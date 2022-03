Met Van Nistelrooij wil PSV weer een clubicoon als trainer

Ruud van Nistelrooij als coach van Jong PSV. Beeld Pro Shots

Na een aantal gesprekken met de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands veranderde de oud-spits van onder meer Manchester United, Real Madrid en PSV van gedachten.

De vastberadenheid van PSV om Van Nistelrooij (45) als nieuwe trainer te benoemen is even opvallend als opmerkelijk. De 70-voudig international, die dit seizoen als coach van Jong PSV debuteert in het betaald voetbal, gaf in december te kennen nog niet klaar te zijn voor deze stap. Het weerhield de PSV-directie er niet van de spits te polsen toen Schmidt begin februari zijn afscheid aankondigde.

Van Nistelrooij twijfelde, maar liet na een paar dagen aan Toon Gerbrands, de huidig algemeen directeur die aan het eind van het seizoen plaatsmaakt voor Brands, weten niet van zijn uitgestippelde pad af te willen wijken. Maar ook Brands ziet in Van Nistelrooij de ideale man en besloot nog een poging te wagen.

Mentor Fred Rutten

Het plan is dat Fred Rutten de assistent en mentor van Van Nistelrooij wordt. De ervaren trainer werkte eerder voor onder meer Feyenoord, PSV, Schalke 04 en Anderlecht. De 59-jarige coach wordt vaak geroemd om zijn inhoudelijke kennis, maar heeft niet de uitstraling en de internationale allure van Van Nistelrooij, die het nieuwe uithangbord van de club moet worden.

Het is niet de eerste keer bij PSV dat een clubicoon als trainer wordt bijgestaan door een mentor. De club kende wisselende successen met de constructie. Phillip Cocu had als beginnend trainer een moeizame start bij PSV, maar ging goed presteren toen Guus Hiddink als klankbord werd aangesteld. Cocu werd twee keer kampioen met de PSV.

En ook over de schouder van Mark van Bommel keek in de persoon van Bert van Marwijk een ervaren rot mee. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal adviseerde zijn schoonzoon op afstand en was niet dagelijks op de Herdgang te vinden. Na anderhalf jaar werd Van Bommel als debuterend coach in het betaald voetbal ontslagen. Het is de bedoeling dat Rutten wel elke dag bij PSV op het veld staat.

Van Nistelrooij bewandelde tot nu toe de weg der geleidelijkheid en deed er acht jaar over om als trainer in de eerste divisie te geraken, maar lijkt nu binnen een jaar alsnog een grote stap te zetten.