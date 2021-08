Met twee machtige wreeftrappen schiet Maximilian Wittek Vitesse voorbij Anderlecht

Maximilian Wittek, goed voor twee treffers, kan direct na het laatste fluitsignaal zijn geluk niet op. Sondre Tronstad ( rechts ) en Patrick Vroegh vieren de plaatsing voor de Conference League mee.Foto: Klaas Jan van der Weij Beeld Klaas Jan van der Weij

Naar 2,94 miljoen euro startpremie plus (minimaal) zes wedstrijden om nog meer poen binnen te harken. Naar een Europese etalage voor de beste spelers. Naar een kans, kortom, om andere Nederlandse subtoppers van zich af te schudden. Om de Gelredome, het wat al te grote, al te dure onderkomen, veel vaker flink te vullen en te laten schudden zoals gisteravond al kort voor het eindsignaal gebeurde.

Maximilian Wittek is de naam van de Vitesse-verlosser. In zijn eerste seizoen bij de Arnhemse club demonstreerde hij al een heerlijke pegel in zijn linkervoet te hebben. Misschien was het Anderlecht ontgaan. Was er vorige week in Brussel, toen het 3-3 werd, niet goed opgelet.

Erg waarschijnlijk is dat niet. De 34-voudig Belgisch kampioen moet door jarenlang wanbeleid op veel zaken korten maar heeft natuurlijk nog steeds scouts om de tegenstander te analyseren. Die zullen vast met kapitalen hebben opgeschreven: ‘let op de die linker van die nummer 32’.

De coachstaf zal het in de rust nog herhaald hebben, want in de vierde minuut tekende Wittek al voor zijn eerste treffer. Precies hetzelfde scenario herhaalde zich in de tweede helft. Zat er bij zijn eerste nog een dot fortuin bij door een aanraking onderweg, de tweede was van topkwaliteit.

Nog wel meer scouts zullen hem nu hebben opgeschreven, want steeds meer coaches willen backs met virtuele vleugels op de rug, het liefst met scorend vermogen.

Achterhoede pijnpunt

De gevierde Duitser maakt nota bene deel uit van de meest bekritiseerde lijn van Vitesse, de achterhoede die in de voorbereiding en dit prille seizoen wel erg veel doelpunten doorliet. Twee van de drie vaste centrumverdedigers, Doekhi en Rasmussen, ontbraken door blessures. Libero Bazoer had nu de beperkte Hajek en Oroz naast zich. Afgelopen weekeinde tegen Willem II (0-3 verlies) faalden zij opzichtig. Bazoer had ook vlot kunnen verdwijnen gisteravond trouwens toen hij met gestrekt been vol doorging op Amuzu, diep op de helft van Anderlecht nota bene. Scheidsrechter Frankowski toonde zich mild met geel.

Het had de droomstart van Vitesse kunnen doorkruisen. Wittek trapte na een hoekschop hard op doel vanaf de rechterpunt van het strafschopgebied. De Nederlandse Anderlecht-spits Zirkzee raakte de bal half waardoor doelman Van Crombrugge geen kans had.

Het was precies waar Anderlecht voor vreesde. De club staat onder hoogspanning, kwalificatie voor de Conference League was een must voor de Brusselse topclub die kampt met een megaschuld.

Vitesse voelde niets om de nek knellen, al hunkert het sinds 2002 naar de scalp van een Europese tegenstander van naam. Destijds werd Werder Bremen in Bremen weerstaan door een ploeg met Theo Janssen en Bob Peeters. Het werd 3-3, net als in Brussel vorige week dus toen Anderlecht pas in de negentigste minuut langszij kwam en in blessuretijd nog een strafschop miste.

Vuurwerk bij hotel

Anderlecht, dat met de aanwezigheid van de gehuurde Zirkzee en centrumverdediger Hoedt meer Nederlanders in de basisploeg had staan dan Vitesse (alleen Bazoer), werd woensdagnacht wakker geknald in het hotel door vuurwerk. De speeldag stond verder bol van de angst voor rellen tussen supporters van beide clubs, mogelijk zelfs in het naburige Ede. Politieauto’s pikten elk Belgisch nummerbord van de snelweg en er was een noodverordening. Dat had effect.

Anderlecht speelde vooral voor rust opmerkelijk mat tot zichtbare ergernis van coach Kompany. Geregeld maakte de oud-aanvoerder van België op zijn witte gympen een bozig sprongetje. Vitesse telt genoeg ijzervreters met Wittek, de andere back Dasa die beide doelpunten voorbereidde, Bero en Tronstad, terwijl de soepel bewegende Franse nieuwkomer Ghobo de op een transfer azende spelmaker Tannane op de bank houdt. Doelman Schubert hoefde zich voor rust slechts eenmaal te strekken op een schot van Zirkzee.

Wittek op herhaling

Ruim voor aanvang van de tweede helft stonden de Anderlecht-spelers op het veld voor een paar sprintjes. Het leek op strafwerk, maar is de nieuwste mode. Die van Vitesse deden kort daarna hetzelfde, compleet met hoedjes op het veld. Anderlecht voelde ondertussen de spieren weer koud worden en zag even later pardoes Wittek de bal na een stuit vanuit de lucht direct hoog in het doel trappen.

De wedstrijd leek toen al gespeeld. Vitesse bleef geconcentreerd en energiek en liet zich ook niet van de wijs brengen door een plotse tegentreffer van Rafaelov in de 81e minuut, die attent reageerde na een schot op de paal van Olsson. Precies zoals Wittek trouwens voorspelde op de persconferentie een dag eerder. ‘In grote wedstrijden zijn we op ons best.’ Waarvan akte.