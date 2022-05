Met twee grote atletiektoernooien in de zomer is het timen van de topvorm sleutel naar succes

Femke Bol als slotloper op de 4 x 400 meter op de Spelen van Tokio. De Nederlandse vrouwen finishten als zesde in de finale. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Van opwinding of spanning voor de seizoensstart is woensdagmorgen op de hemelblauwe atletiekbaan van Papendal niets te merken. Er heerst rust. De hoge bomen eromheen ruisen in de wind, vogels fluiten tussen de bladeren. Niemand lijkt bezig met de Diamond League van Doha, de kick-off van het internationale atletiekseizoen.

‘Voor ons begint het seizoen nog niet. We hebben nog een indoorseizoen gedraaid’, zegt Bram Peters, bondscoach van de 400-meterlopers. ‘Wij zijn echt in de opbouwfase bezig. De meesten beginnen pas de laatste week van mei. En zelfs die wedstrijden vallen nog in een trainingsfase.’

Slechts heel af en toe doorbreekt Peters met zijn aanwijzingen de rust die over de atletiekbaan heerst. Hij is in de weer met een groepje 400-meterlopers, die samen ook actief zijn op de 4x400-meter estafette. Onder hen Jochem Dobber en Terrence Agard, die deel uitmaakten van de zilveren ploeg van Tokio. Ook een deel van de vrouwenploeg, met Lieke Klaver en Laura de Witte, scheert op spikes over de baan. Peters klokt en noteert.

Het waait hem net iets te hard. Hij is met zijn pupillen bezig om aan de eerste 300 meter van de 400 te slijpen. Ze moeten gewend raken aan de snelheid, aan het ritme van die lange sprint. De wind maakt het lastig om de balans tussen tempo en cadans te vinden. Een probleem is dat niet, zegt hij met een lach. Er is nog tijd genoeg om de komende weken perfectie te benaderen.

Meer dan in andere jaren draait het dit atletiekseizoen om het timen van de topvorm. Is er normaal slechts één belangrijk toernooi per zomer, nu staan zowel de WK als de EK gepland. De wereldkampioenschappen worden in de tweede helft van juli ingehaald in Eugene, in de VS. Vorig jaar kon het titeltoernooi vanwege corona niet doorgaan. Een maand later maakt het EK deel uit van een breder palet aan kampioenschappen in München. In Duitsland staan behalve atletiek ook wielrennen en roeien op het programma.

Twee toptoernooien zo dicht op elkaar is een uitdaging voor Peters. ‘We zijn al lange tijd bezig om de atleten daar mentaal op voor te bereiden.’ Qua trainingsopbouw komt het ook goed, verwacht Peters. Maar het is wel van belang om de ruimte te nemen voor een gedegen trainingsperiode en niet te snel voor competitie te kiezen.

Peters groepje op zonnig Papendal is niet compleet. De opvallendste afwezige is Femke Bol, die op de Spelen van Tokio brons haalde op de 400 meter. Zij is met een groepje hordenlopers in Turkije op trainingskamp. ‘Ze kunnen daar wat specifieker werken omdat je zeker bent van goed weer.’

Een korte excursie vanuit Turkije naar de hoofdstad van Qatar zit er voor Bol niet in, al had de organisatie in Doha haar daar maar wat graag aan de start gehad. De 22-jarige atlete was de revelatie van vorige zomer, toen ze brons op de olympische 400 meter horden veroverde en de eindzege op dat onderdeel in de Diamond League pakte.

Sowieso is de internationale openingswedstrijd vanuit Nederlands perspectief niet drukbezet. Ook Sifan Hassan, de ster van Tokio met twee gouden en een bronzen medaille, ontbreekt. Zij traint met haar coach Tim Rowberry in de Amerikaanse staat Utah. Er zijn er maar twee met een Nederlands vlaggetje achter de naam op de startlijst van Doha: polsstokhoogspringer Menno Vloon en kogelstootster Jessica Schilder. Die laatste dankt de uitnodiging aan haar verrassende bronzen plak op het indoor WK van afgelopen maart.

Wel in grote aantallen aanwezig zijn de Amerikanen. Volgens Peters is dat vaker zo. Slim vindt hij dat niet. ‘Je ziet dat de Amerikanen vaak aan het begin van het seizoen ontzettend hard lopen. Maar je kunt van tevoren uittekenen dat ze straks op de WK al gepiekt hebben en minder goed zijn’, zegt hij. ‘De meesten doen geen indoorseizoen en kunnen daardoor al vroeg wedstrijden lopen en zijn dan ook heel hongerig om het goed te doen.’

Van een afstand zullen Peters en zijn pupillen de Diamond League in Doha met interesse volgen. Hoe doet bijvoorbeeld tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo het op de 400 meter? Dat is de afstand waarop Bol in maart bij het indoor-WK zilver pakte, achter de opvallende atlete uit de Bahama’s. Peters: ‘Miller-Uibo richt haar pijlen op de WK, zoals alle échte topatleten. Zij zal heus een goede tijd lopen, maar dat is dan haar basisniveau. Het zal op weg naar Eugene alleen maar sneller gaan.’

Op Papendal hebben de 400-meterlopers hun krappe spikes inmiddels uitgetrokken. Op badslippers tilt Klaver de hordes die bij de warming-up zijn gebruikt naar het materiaalhok. De training zit erop. Er zullen de komende weken nog genoeg volgen.