Met trainer Slot moet Feyenoord aanvallender, dominanter en dynamischer worden

Arne Slot wordt de aankomende twee seizoenen hoofdtrainer van Feyenoord. Beeld Reuters

De komst van Slot hing al anderhalve week in de lucht. De coach werd ontslagen bij AZ, nadat de interesse van Feyenoord uitlekte.

Bij AZ schreef Slot de afgelopen jaren een puike sollicitatiebrief waardoor meerdere clubs geïnteresseerd waren. Feyenoord-directeur Frank Arnesen: ‘Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is.’

Veel indruk maakte het optreden van AZ op Feyenoord vorig seizoen. Van verkramping zoals in voorgaande jaren was geen sprake. AZ boekte een eclatante 0-3 overwinning. Samen met zijn broertje liep Slot na afloop met ingehouden trots door de perskamer. In logische volzinnen legde hij uit waar zijn ploeg Feyenoord precies pijn had gedaan.

Veel beweging

‘Er is altijd veel beweging, ook zonder bal,’ analyseert Henk ten Cate, oud-trainer bij onder meer Ajax, Barcelona en Chelsea, het spel van AZ. ‘Ze creëren enorm veel kansen, er zijn vaste patronen. De spits Boadu loopt eerst breed daarna diep. Buitenspeler Stengs trekt naar binnen en de backs klappen eroverheen. Er is heel gericht gewerkt, zit een duidelijk idee achter. Dat zie je niet vaak.’

Al als assistent drukte Slot bij AZ zijn stempel, zegt Marko Vejinovic, oud-middenvelder van AZ en Feyenoord. ‘Hij vraagt heel veel van zijn spelers. Ook op conditioneel vlak, want hij weet dat zijn ploeg dat nodig heeft om zijn plannen uit te voeren.’

Ten Cate coachte Slot bij NAC. De Amsterdamse coach maakte de middenvelder uit het Overijsselse dorp Bergentheim weerbaarder, harder, veeleisender. ‘Ik zag altijd al een trainer in Alfred Schreuder en Arne, zij stelden altijd vragen, dachten mee over de tactiek. Arne wist waar hij het over had. Dat merk je ook nu. Zelfs als het van 0-4 voor nog 4-4 wordt, blijft hij heel rustig zijn verhaal doen voor de camera.’

Die rust moet hem helpen in de Kuip die volgens Ten Cate zelfs leeg nog imponerend is. Vejinovic: ‘AZ maakt stappen waar Feyenoord na de titel in 2017 is blijven hangen. Toch is de druk bij Feyenoord groter, daar mag het resultaat niet te lang slecht zijn. Dan gaan de mooie plannen overboord en komt het puur op vechtvoetbal aan.’

Bij Slot is goed voetbal de basis. ‘Sámen met passie en strijd,’ stelt Vejinovic. ‘Geloof me, hij is een keiharde werker, pikt het niet als spelers bij balverlies verzaken. Hij is ruimdenkend, kan wisselen van tactiek om een resultaat te halen zoals je zag tegen Napoli.’

Kan Slot ook het huidige Feyenoord naar zijn hand zetten? Ten Cate: ‘De defensie kun je prima mee door, in de linies daarvoor heb je veel meer creativiteit nodig om tot beter voetbal te komen.’

Kwaliteit en intelligentie

Vejinovic is een andere mening toegedaan. ‘Er is genoeg kwaliteit en intelligentie. De kunst voor een trainer is om spelers te laten doen wat je wil zonder dat ze hun eigen karakter verliezen. Ik heb onder Bosz en Van Gaal gespeeld, die konden dat. Arne kan dat ook.’

Slot heeft geen Feyenoord-verleden, geen uitgebreid CV als speler en trainer. Hij heeft ook geen stoere uitstraling. Maar veel Feyenoord-fans zijn die clichés beu. Ze willen weer eens echt goed, doordacht voetbal zien, overtuigende overwinningen. Dat was ook het voornemen van Jaap Stam anderhalf jaar geleden. Hij wilde pressievoetbal installeren, maar stapte na ruim drie maanden vol hopeloze resultaten op. Stam baalde van de onmogelijkheden bij Feyenoord om te investeren in fit, volwaardig spelersmateriaal. Daarover klaagt ook de huidige coach Dick Advocaat.

Arnesen is bezig een complete reorganisatie door te voeren, zowel rond het eerste als bij de jeugdopleiding. Een duurzaam toekomstmodel dat losgekoppeld is van eventuele directe geldinjecties via een nieuw stadion of een superinvesteerder.

Modernisering stuit bij Feyenoord met zijn ondoorzichtige machtsstructuur en vele heilige huisjes vaak op weerstand. Van een prestatieparadijs zoals AZ dat heeft neergezet, komt het maar niet echt.

Slot reageerde nog niet uitgebreid op zijn beweegredenen om voor Feyenoord te kiezen. Hij stelde slechts op de website van Feyenoord: ‘Als een topclub als Feyenoord zich meldt, ben je niet alleen vereerd, maar ook trots dat je deze stap kan maken.’

Ten Cate snapt dat wel. ‘Zet je AZ en Feyenoord naast elkaar dan blijft Feyenoord toch dé topclub. Ajax, Feyenoord, PSV; dat is het rijtje. Zo’n club laten presteren is de ultieme uitdaging.’