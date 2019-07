Met terugwerkende kracht wint Froome de Vuelta van 2011 (en troeft Wiggins af)

Het erepodium in 2011 met de Britten Bradley Wiggings en Chris Froome (links) en de Spanjaard Juan José Cobo (midden). Beeld Getty

De oorspronkelijke nummer één, Juan José Cobo, is uit de eindklassering geschrapt omdat er afwijkende waarden in zijn bloedpaspoort zijn gevonden. Voor het antidopingtribunaal van de UCI was er genoeg bewijs dat die afwijkingen komen door gebruik van verboden middelen.

Vorige maand maakte de UCI al bekend dat Cobo voor drie jaar is geschorst. Ook zijn resultaten op de WK van 2009 in Zwitserland werden uit de boeken gehaald. Heel veel consequenties heeft dat niet voor de 38-jarige Spanjaard. Hij stopte vijf jaar geleden met fietsen.

Cobo kreeg nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het internationale sporttribunaal CAS, maar zag daarvan af. Zijn straf staat daardoor nu vast. Cobo reed destijds voor de procontinentale ploeg Geox. Zijn zege was zo verrassend dat het altijd met vraagtekens bleef omgeven.

Op Twitter reageerde Froome donderdag verheugd op zijn plotselinge overwinning. ‘Beter laat dan nooit’, schreef hij in een tweet. ‘Ik heb heel wat speciale herinneringen aan de Vuelta van 2011.’ Het was de eerste keer dat hij besefte ooit een grote ronde te kunnen winnen. Twee jaar later was het al zover: hij won de Tour. Inclusief de Vuelta van 2011 staan er nu zeven gewonnen rondes achter zijn naam: vier keer de Tour, twee keer de Vuelta en één keer de Giro.

Mollema op 3

De uitspraak van de UCI heeft niet alleen gevolgen voor Froome, maar ook voor Bauke Mollema, die destijds voor Rabobank reed en als vierde eindigde. Met terugwerkende kracht heeft hij nu een erepodiumplaats op zijn cv staan. Mollema las het bericht ’s morgens voor de etappe naar Bagnères-de-Bigorre op zijn telefoon. ‘Leuk voor later’, reageerde hij heel wat minder enthousiast dan Froome, ‘maar het is niet de manier waarop je wilt winnen, acht jaar later.’

Bradley Wiggins is door de uitspraak van de UCI van de derde naar de tweede plek gepromoveerd. Wout Poels werd alsnog ritwinnaar van de etappe naar Alto d’Angliru, waarin hij destijds tweede werd.

Afgelopen vrijdag mocht Froome het ziekenhuis verlaten, nadat hij drie weken geleden, tijdens het Criterium du Dauphiné, hard ten val was gekomen. Tegenover de NOS zei zijn ploegleider Servais Knaven dat het herstel van de 34-jarige kopman voorspoedig verloopt. ‘Wat wij hebben gehoord is dat het sneller gaat dan de doktoren verwacht hadden. Hij kan nu langzaam beginnen met revalideren.’

Na zijn val, veroorzaakt door een windvlaag toen hij bij een verkenning zijn neus leegde en werd weggeblazen, werd gevreesd voor het einde van de carrière van Froome. Zo’n vaart zal het niet lopen, verwacht Knaven. ‘Hij is natuurlijk wel iemand die grote rondes gewonnen heeft. Zo iemand heeft van alles een beetje extra: extra talent, maar ook extra karakter en doorzettingsvermogen. Ik denk dat hij de wereld nog weleens kan gaan verbazen met zijn herstel.’