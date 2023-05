Met supertalent Victor Wembanyama lacht het geluk basketbalploeg San Antonio Spurs volgend seizoen weer toe

De Franse forward Victor Wembanyama, het grootste talent van dit moment. Beeld AFP

Vier pingpongballetjes beslisten afgelopen week over de toekomst van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, en die van San Antonio Spurs in het bijzonder. De Texanen wonnen de loterij die bepaalt welke club volgende maand als eerste een speler mag uitkiezen bij de zogeheten draft. De felbegeerde hoofdprijs: Fransman Victor Wembanyama (19), het grootste talent in twee decennia.

Supporters van San Antonio vierden het gelukje alsof hun team zojuist het kampioenschap had gewonnen. Sportcafés ontploften, toeterende auto’s paradeerden over de Texaanse straten. De 2.24 meter lange Wembanyama moet zijn eerste minuten in de NBA nog maken, maar wordt in San Antonio al gezien als de grote verlosser.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

De club won het afgelopen seizoen slechts 22 van de 82 wedstrijden. Alleen Detroit Pistons deed het slechter. Maar in de Amerikaanse sport, waar gelijkheid wordt betracht, biedt een belabberd seizoen hoop op een snelle ommekeer. De slechtste ploegen staan vooraan bij het uitdelen van de grootste talenten.

De loterij wordt jaarlijks verpakt als een tv-spektakel waarbij enveloppen met de namen van clubs in de stijl van de Oscars worden geopend. De daadwerkelijke procedure vindt een uur voor de uitzending plaats achter gesloten deuren, in een zwaarbeveiligde ruimte waar telefoons en andere communicatiemiddelen verboden zijn.

De veertien clubs die de play-offs misten, dingen mee naar de number one pick. Technisch directeuren zijn aanwezig bij de loting, evenals enkele journalisten. Hoe slechter de prestaties in het afgelopen seizoen, hoe groter de kans op succes. Alleen de eerste vier plekken worden verloot, de rest van de dertig clubs wordt aangevuld aan de hand van het winstpercentage.

In de koker

Veertien balletjes gaan een koker in. De vier die daaruit worden getrokken, kunnen samen 1.001 combinaties vormen. De drie slechtste ploegen, de Spurs, Pistons en Houston Rockets, kregen elk 14 procent van de cijferreeksen toebedeeld. De Spurs trokken dus aan het langste eind.

Door de komst van Wembanyama kan de club uit San Antonio in de loop der jaren mogelijk een miljard dollar in waarde stijgen, voorspelden kenners uit de competitie in The Washington Post. In de uren na de loterij stroomden de verzoeken om seizoenskaarten binnen. In Wembanyama hebben de Spurs een nieuw goudhaantje, nadat in 1997 forward Tim Duncan als eerste werd gekozen. Die hielp de club aan vijf kampioenschappen.

In de Amerikaanse sport kan verliezen in recordtempo leiden tot winnen. Het werkt sabotage in de hand. Het fenomeen tanking plaagt de grote competities. Ploegen die geen kans maken op het kampioenschap, zoeken bewust de weg naar de bodem. Vooral aan het einde van het seizoen valt het op, wanneer de beste spelers opeens met pijntjes kampen en aan de kant worden gehouden.

In de NBA, waar één topper het verschil kan maken, is het probleem het grootst. De competitie greep in 2019 in door de kansen op de eerste keuze voor de slechtste drie ploegen gelijk te trekken. Voorheen had de hekkensluiter veruit de beste papieren.

Ook andere grote competities maken gebruik van een loterij. Zo niet footballcompetitie NFL, waar de volgorde van de ranglijst simpelweg wordt omgedraaid. Door clubs geen gewogen kansen toe te dichten, wil de competitie de schijn wekken dat tanking in de NFL geen rol van betekenis speelt. De praktijk bewijst soms anders.

Weinig invloed

De talenten die bij de draft worden gekozen hebben weinig invloed op hun potentiële bestemming. In het verleden probeerden zaakwaarnemers clubs af te schrikken door medische informatie over hun spelers achter te houden. Wie geen trek heeft in een club, kan bezoekjes ter kennismaking publiekelijk overslaan.

Wembanyama, die de loterij in de Franse nacht bekeek vanuit het Nike-kantoor aan de Champs-Élysées, toonde zich verheugd met zijn nieuwe club. Als kind keek hij met bewondering naar de Franse basketballers die voor de club speelden.

Het unieke basketbaltalent heeft de potentie de NBA op zijn grondvesten te doen schudden. De Fransman wordt gezien als de grootste belofte sinds LeBron James, die in 2003 zijn profdebuut maakte. De 2.24 meter lange Wemby speelt als een spelverdeler in het lichaam van een center, dribbelt en schiet driepunters, soms afzettend op één been. Met een spanwijdte van ruim 2.40 meter is hij een angstaanjagende verschijning onder de ring.

James noemde hem een ‘buitenaards wezen’ en volgens de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo kan hij een van de beste spelers ooit worden. De 19-jarige was dit seizoen dominant in de Franse competitie. Zijn wedstrijden voor het Parijse Metropolitans 92 werden in de VS live uitgezonden op het tv-kanaal van de NBA.

De Spurs kunnen zich dus in de handen wrijven. De club zal Wembanyama op 22 juni selecteren bij de jaarlijkse draft. Als hij zijn belofte kan waarmaken, zal San Antonio niet lang meer de slechtste zijn. Na de loterij onthulde de Fransman zijn plannen met de club: ‘Ik wil zo snel mogelijk kampioen worden.’